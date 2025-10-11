Esta es la lista de conciertos gratis por el Día de la Hispanidad en Madrid

Tan solo faltan horas para que España celebre una de sus fiestas nacionales más importantes del año: el Día de la Hispanidad. La capital española se prepara para festejar una fecha conmemorativa basada en la diversidad cultural.

Y como viene siendo habitual, Madrid estará repleta de actividades para el disfrute de los ciudadanos. La agenda cultural se extiende durante varios días con una programación donde se incluye música, danza, teatro, cine, gastronomía, conferencias, folclore y exposiciones.

La festividad, bajo el lema “En Madrid caben todos los acentos”, dio el pistoletazo de salida el pasado 5 de octubre y tendrá como invitado especial a Argentina. No obstante, será este fin de semana cuando los ciudadanos podrán disfrutar del amplio despliegue.

En este sentido, una de las actividades que más llaman la atención son los conciertos. Y es que durante varios días Madrid ofrece una amplia gama de conciertos musicales gratuitos para la ciudadanía.

Programación para este fin de semana

Durante los días 10, 11 y 12 de octubre, Madrid se llenará de música en diferentes escenarios con conciertos al aire libre. Esta es su programación completa:

Viernes 10 de octubre

18:00 horas: Maestro Espada, en la Plaza Mayor.

19:00 horas: Muerdo, en Plaza de España.

19:30 horas: Rita Payés, en la Plaza Mayor.

20:00 horas: Nacho Nacif, en Puente del Rey – Madrid Río.

21:30 horas: Dillom, en Plaza de España.

21:30 horas: Babasónicos, en la Puerta del Sol.

21:30 horas: Niña Polaca, en Puente del Rey – Madrid Río.

21:30 horas: Silvana Estrada junto al Ensemble de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Plaza Mayor.

Sábado 11 de octubre

13:00 horas: Mocedades y Los Panchos, en la Plaza Mayor.

13:00 horas: Gerardo Morán y Los Más Queridos, en Puente del Rey – Madrid Río.

18:50 horas: OnOff, en la Puerta del Sol.

19:00 horas: Bareto, en Puente del Rey – Madrid Río.

19:00 horas: en La Ganga Calé, en Plaza de España.

20:00 horas: Kevin Johansen, Liniers y The Nada, en la Puerta del Sol.

21:30 horas: Karina La Princesita, en Puente del Rey – Madrid Río.

21:30 horas: Alizzz, en Plaza de España.

21:30 horas: María José Llergo, en la Plaza Mayor.

Domingo 12 de octubre

12:00 horas: la Orquesta de la Comunidad de Madrid, en la Plaza Mayor.

18:00 horas: Tiraya, en Plaza de España.

18:00 horas: Naíza, en la Puerta del Sol.

19:00 horas: Fiesta de Los 40 Hispanidad Pop, en la Puerta del Sol.

19:30 horas: Bomba Estéreo, en Plaza de España.

21:00 horas: Corral de la Morería, en la Plaza Mayor.

Cómo desplazarse hasta Madrid centro

Para poder disfrutar de la amplia gama de actividades programadas por la Comunidad de Madrid, las mejores formas de desplazamiento son las siguientes: