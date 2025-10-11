¿Vas al desfile del 12 de octubre en Madrid? Cómo llegar en transporte público, coche o patinete eléctrico

El próximo 12 de octubre, España celebra su Día Nacional, una jornada que conmemora el descubrimiento de América en 1492. El acto principal es el desfile militar que, este año, cambia de recorrido y pasará por algunas de las calles más importantes de la capital. Aunque a lo largo de la historia, el desfile ha tenido lugar en varias ciudades del país, este año vuelve a Madrid a la espera de congregar a miles de españoles.

El evento, que cuenta con la presencia de los Reyes, la Familia Real y las más altas autoridades del Estado, supone un gran despliegue institucional y de seguridad. Como todos los años, estos actos implican cortes de tráfico y restricciones desde días antes hasta altas horas de la madrugada. Para todos aquellos que quieran asistir, es necesario planificar el itinerario. Ante la gran afluencia, el Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público. Por eso, es necesario saber las rutas disponibles para el 12 de octubre en Madrid.

Transporte público para el 12 de octubre

Para el día del desfile, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid reforzarán el sistema de transporte público para dar servicio a la gran afluencia que se estima y siendo la alternativa más recomendable para asistir al acto, ante las restricciones y cortes de tráfico que se esperan en la ciudad. La red de Cercanías Renfe facilita el acceso al centro, siendo las estaciones de Recoletos y Atocha las más próximas.

El Metro de Madrid se presenta como la opción más segura, ya que no sufrirá cortes, manteniéndose operativa en sus líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Las estaciones más cómodas para acercarse al recorrido son: Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón. También puedes usar Antón Martín, Gran Vía, Callao, Sol, Ópera, Chueca, Velázquez y Alonso Martínez como alternativas cercanas.

Por su parte, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) serán el medio más afectado. Un total de 44 líneas de la red diurna (incluyendo las líneas 001, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 74, 85, 86, 102, 119, 141, 146, 150, 247, C1, C2, C03, E1 y Express Aeropuerto) y 10 líneas de la red nocturna (N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25 y N26) sufrirán desvíos o interrupciones, por lo que es imprescindible consultar las modificaciones antes de usarlas.

Restricciones para Taxi, BiciMad y Autobuses

El servicio de Taxi verá inutilizadas las paradas situadas en el recorrido y sus alrededores durante los horarios de los cortes, afectando a la Plaza del Emperador Carlos IV, Calle de Atocha, Plaza de Cánovas del Castillo, Calle de Felipe IV, Plaza de la Lealtad, Paseo del Prado, Calle de Génova (esquina Plaza de Colón), Calle de Goya (esquina Plaza de Colón), Paseo de la Castellana (esquina Hermosilla), Calle de Hermosilla (esquina Paseo de la Castellana), Calle de Serrano (esquina Goya), Calle de Serrano (esquina Hermosilla) y Calle de Serrano (esquina Ayala).

En cuanto a BiciMad, se prevé el cierre de algunas estaciones estratégicas entre las 7:00 y las 15:00 horas del 12 de octubre de 2025. Las estaciones afectadas serán la 67 (calle de Almadén), 81 (Cuesta de Claudio Moyano), 86 (Plaza de Cibeles) y 94 (Paseo de Recoletos- Biblioteca Nacional). Además, las reservas de estacionamiento de autobuses turísticos y discrecionales (SEA) también sufrirán afecciones en las calles céntricas, y el Depósito grúa. Base de Colón estará inhabilitado entre las 7:30 y las 14:00 horas del día de la celebración.

Uso del coche y patinete eléctrico

Ante la magnitud del desfile, el Ayuntamiento de Madrid recomienda que si el uso del coche es imprescindible para desplazamientos de largo recorrido, utilizar la M-30 y la M-40 para evitar el centro de la capital. Aunque no se ha especificado una prohibición total del uso del patinete eléctrico o de otros Vehículos de Movilidad Personal (VMP), su utilización se verá afectada. Al igual que ciclistas y peatones, se debe prestar atención a las indicaciones de los agentes de movilidad.