Estos eran Dambéle, Alfa, Jorge y Laura: los cuatro muertos en el derrumbe del edificio de Madrid

Cuatro personas fallecieron este martes en el derrumbe de un edificio en obras ubicado en la calle Hileras, a escasos metros de la Puerta del Sol. Los fallecidos, identificados como Dambéle, Alfa, Jorge y Laura, permanecían desaparecidos desde el momento del colapso hasta que, de madrugada, los equipos de emergencia localizaron sus cuerpos bajo toneladas de escombros.

Según fuentes municipales, se trataba de la rehabilitación de un inmueble de seis plantas para su conversión en un hotel de cuatro estrellas. El accidente se produjo poco después de las 13:00 horas, cuando se desplomaron varios forjados interiores. La fachada quedó en pie, aunque seriamente dañada. Desde ese instante, bomberos y policías municipales trabajaron contrarreloj para estabilizar la estructura y acceder al interior, tarea que se complicó por el riesgo de nuevos desprendimientos.

Entre las víctimas hay tres obreros: Dambéle, de Mali; Alfa, de Guinea; y Jorge, de Ecuador, con edades comprendidas entre los 30 y 50 años. Los tres pertenecían a la empresa de demoliciones ANKA y contaban con experiencia y la documentación en regla. Dos de ellos fueron hallados en los baños del sótano y el tercero en la última planta. La cuarta víctima, Laura, de unos 30 años, era encargada de la obra y se encontraba en un baño de la primera planta en el momento del derrumbe.

El operativo de rescate movilizó hasta 18 dotaciones de bomberos del ayuntamiento, 13 unidades de Samur-Protección Civil, efectivos de Policía Municipal y recursos del SUMMA 112. Se emplearon drones para supervisar zonas de difícil acceso y grúas para retirar escombros. El trabajo se completó manualmente en el tramo final debido a la complejidad del rescate.

Además de los fallecidos, tres personas resultaron heridas levemente, una de ellas con fractura de pierna, que precisó traslado hospitalario. Varios trabajadores recibieron asistencia psicológica en el lugar por el fuerte impacto emocional del suceso.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, regresó de urgencia desde Londres para seguir de cerca las operaciones y señaló que el derrumbe fue un "accidente devastador" cuyo origen aún se desconoce. Las primeras hipótesis apuntan a que el exceso de material acumulado en la sexta planta, concretamente en la terraza, podría haber sobrecargado la estructura y provocado el colapso.

La investigación, asumida por la Policía Municipal, se enmarca en la consideración de lo ocurrido como un accidente laboral.