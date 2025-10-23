Falta apenas un mes para que dé comienzo la Navidad, pero en el Four Seasons Hotel Madrid la magia ya se siente en el aire. El próximo 27 de noviembre, el icónico hotel de la calle Sevilla volverá a iluminar su cúpula para celebrar el tradicional encendido de luces, marcando el inicio de una temporada donde el lujo, la gastronomía y el espíritu festivo se dan la mano en pleno corazón de la capital.

Cinco años después de su apertura, el Four Seasons se consolida como uno de los templos navideños más emblemáticos de Madrid. Con una cuidada programación que une alta cocina, diseño y hospitalidad, invita tanto a huéspedes como a locales a vivir unas fiestas inolvidables. Desde menús de autor firmados por Dani García hasta cócteles en Isa Restaurant & Cocktail Bar o tardes de chocolate y churros bajo la cúpula del lobby, cada experiencia promete capturar la esencia de la Navidad con ese toque sofisticado que solo el Four Seasons sabe recrear.

Los mejores planes navideños para disfrutar (sin salir del hotel)

Si hay un lugar en el que la Navidad se vive con mayúsculas, ese es el Four Seasons Madrid. Desde el encendido de luces el 27 de noviembre hasta el brunch de Reyes el 6 de enero, el hotel despliega una agenda repleta de experiencias que combinan gastronomía, música, diseño y bienestar.

Nochebuena con estrellas y vistas

En Nochebuena, las opciones van desde una velada íntima en los salones privados (900 € por persona) hasta una cena con vistas a las luces de Madrid en Dani Brasserie, con menú diseñado por Dani García y música en directo (595 €). En el lobby, El Patio ofrece una propuesta a la carta en un ambiente acogedor, mientras que Isa Restaurant & Cocktail Bar promete una noche cosmopolita entre platos de inspiración asiática, cócteles de autor y espectáculo en vivo.

Una Nochevieja de gala

La Nochevieja es, sin duda, uno de los momentos más esperados. Su gala en el Salón Sol (1.400 € por persona) es ya una cita legendaria: cóctel de bienvenida con estaciones en vivo, menú degustación de seis pases maridados con grandes vinos —de Vega Sicilia a La Rioja Alta— y una fiesta posterior con barra libre y música hasta las cuatro de la madrugada.

Para quienes prefieren algo más desenfadado, Isa ofrece un menú cerrado con after party y DJ, mientras que desde las alturas, Dani Brasserie celebra el fin de año con un menú de alta costura gastronómica y vistas de ensueño.

Cena gala Nochevieja. Cortesía

Brunch de Reyes con visita real

El broche final llega con el Brunch de Año Nuevo y el Brunch de Reyes, en Dani Brasserie, con estaciones gourmet, música en directo y la visita de los Reyes Magos, convirtiéndose en el plan más familiar (y delicioso) de la capital.

Dani’s Winter Terrace y el spa más deseado de Madrid

Inspirada en los refugios alpinos, la Winter Terrace de Dani Brasserie abre sus puertas del 27 de noviembre al 6 de enero con una propuesta de lujo relajado: champán Ruinart, fondue, vistas panorámicas y ese aire après-ski que solo Dani García sabe reinterpretar con sello andaluz. Un plan perfecto para celebrar comidas de empresa o brindar en pareja, con menús que van desde los 110 € hasta los 250 €.

Dani's winter terrace. Cortesía

Y si hay un lugar para regalarse un momento de calma entre tanto festín, ese es el spa del Four Seasons, el más grande de España. Este año, su propuesta estrella es el tratamiento Glow & Well-Living by Natura Bissé, un ritual aromático de 90 minutos que combina masaje corporal y facial iluminador con notas de canela, lima y jengibre. Precio: 335 €, o 385 € dentro de la Pure Air Bubble, un espacio de aire purificado al 99,99 %.

Una Navidad de lujo (sin salir del centro)

En una ciudad que cada diciembre brilla un poco más, el Four Seasons Madrid logra que la experiencia navideña alcance un nuevo nivel. Un lugar donde el lujo no se mide solo en estrellas, sino en momentos: un brindis bajo la cúpula, un menú que sabe a recuerdo y un ambiente capaz de convertir cualquier velada en pura magia.