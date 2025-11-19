La fortuna hace cola en la calle: estas son las administraciones más premiadas

Faltan pocas horas, muy poco, para que este sábado se enciendan las luces de Navidad en Madrid. La ciudad hace guiños, de distinto tipo, a las fiestas de este diciembre. A las cenas y comidas de empresa, a los encuentros de familia, a las luces que toman la ciudad se une una tradición que se repite año a año: la compra de lotería.

Madrid es la ciudad donde más veces ha caído el Gordo de Navidad según los datos de Loterías y Apuestas del Estado. Ha sido agraciada en 82 ocasiones desde el inicio del sorteo en 1812. Y los lugares de esa fortuna son muchos y variados. Además de la gran conocida Doña Manolita, en la capital existen otras administraciones que también han sido portadoras de gran fortuna. Un ejemplo es La Pajarita, ubicada a pocos metros de Doña Manolita, cuya historia se remonta a Luisa Valdés, una viuda de militar, que adquirió el negocio tras una audiencia con la Reina María Cristina. Entre sus asiduos se contaban personajes como el escritor Valle-Inclán. Esta administración se encuentra en la calle Alcalá, 18 y ha repartido premios muy relevantes.

Además, otra administración destacada es El Doblón de Oro, un kiosco en plena Puerta del Sol con más de 70 años de historia. Fundada en 1950, ha repartido premios significativos, como los 180 millones de euros con el Segundo Premio de la Lotería de Navidad en 2006 y el tercer Premio de 91 millones de euros en 2007. Para llegar a todos ellos, o para disfrutar de las luces de Navidad, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha en estas fechas un refuerzo histórico en Metro y EMT con motivo del encendido de las luces y la celebración del "Black Friday". El objetivo es facilitar la movilidad de los madrileños en las zonas de mayor actividad comercial y de ocio, así como ofrecer la mejor alternativa de transporte ante las obras que se están ejecutando en distintos puntos de la ciudad.

La compra de la Lotería de Navidad estará entre los objetivos principales de los madrileños y forasteros. La fortuna ya hace cola en la calle.