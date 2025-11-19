Torrejón de Ardoz muestra un fragmento del acueducto romano encontrado en el barrio de Aldovea

El pasado ha salido al paso. El Museo de la Ciudad expone un fragmento del acueducto romano encontrado en el nuevo barrio de Aldovea, ha informado el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Está fechada entre finales del siglo III y comienzos del siglo IV y fue identificada como una de las principales vías de abastecimiento de agua de la antigua Complutum, la actual Alcalá de Henares, formando parte del sistema de regadío para abastecer a lo que todo apunta sería una gran villa romana.

Estos restos arqueológicos han sido tratados y donados de forma gratuita al Museo de la Ciudad por la compañía Hercesa, que los descubrió durante los trabajos de urbanización realizados en el nuevo barrio de Aldovea.

"Con esta actuación reafirmamos nuestro compromiso con la cultura, la historia y la identidad de Torrejón de Ardoz y la Comunidad de Madrid, haciendo posible que un fragmento de la herencia romana de la región permanezca vivo y accesible para todos los ciudadanos", ha explicado el alcalde, Alejandro Navarro.