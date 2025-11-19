Acceso

Madrid

Patrimonio

Torrejón de Ardoz muestra un fragmento del acueducto romano encontrado en el barrio de Aldovea

Fue identificado como una de las principales vías de abastecimiento de agua de la antigua Complutum

El Museo de la Ciudad expone un fragmento del acueducto romano encontrado en el nuevo barrio de AldoveaREMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE TORREJÓNFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma19/11/2025
El Museo de la Ciudad expone un fragmento del acueducto romano encontrado en el nuevo barrio de AldoveaAYUNTAMIENTO DE TORREJÓNEuropa Press
Rafael Fernández
  • Rafael Fernández
    Licenciado en Periodismo. Oposición a la Escuela Diplomática. Trabajé en La Voz de Asturias, Expansión, Xacobeo 93. Hablo francés e inglés. Fundador de LA RAZÓN. Experiencia en editoriales, puntazos, gestión de textos y noticias de la Sección de Opinión.
Creada:
Última actualización:

El pasado ha salido al paso. El Museo de la Ciudad expone un fragmento del acueducto romano encontrado en el nuevo barrio de Aldovea, ha informado el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Está fechada entre finales del siglo III y comienzos del siglo IV y fue identificada como una de las principales vías de abastecimiento de agua de la antigua Complutum, la actual Alcalá de Henares, formando parte del sistema de regadío para abastecer a lo que todo apunta sería una gran villa romana.

Estos restos arqueológicos han sido tratados y donados de forma gratuita al Museo de la Ciudad por la compañía Hercesa, que los descubrió durante los trabajos de urbanización realizados en el nuevo barrio de Aldovea.

"Con esta actuación reafirmamos nuestro compromiso con la cultura, la historia y la identidad de Torrejón de Ardoz y la Comunidad de Madrid, haciendo posible que un fragmento de la herencia romana de la región permanezca vivo y accesible para todos los ciudadanos", ha explicado el alcalde, Alejandro Navarro.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas