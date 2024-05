Un hombre se quema a lo bonzo tras discutir con su exmujer en Humanes

Un hombre de 44 años y nacionalidad rumana se encuentra hospitalizado en estado grave tras quemarse a lo bonzo en el tejado de su vivienda prefabricada de la localidad de Humanes después de una discusión con su expareja, han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. El suceso tuvo lugar en la calle de la Adelfa número 27 el domingo por la tarde. El incidente se originó tras una acalorada discusión entre un antigua pareja, que culminó con el hombre subiendo al tejado de la caseta con una garrafa de gasolina y un mechero. A las 19:30 horas, una llamada alertó a los agentes locales sobre la fuerte discusión, que a su vez llamaron la Guardia Civil de Arroyomolinos, según informó el diario 'ABC'.

La disputa se habría iniciado porque la mujer le quitó las tarjetas bancarias y le pidió que dejara la vivienda, según ha publicado hoy ABC. Ambos ya tenían antecedentes previos por discusiones pero no por violencia de género, han indicado fuentes policiales. A las 22 horas cuando la mujer, ciudadana rumana 47 años, contactó nuevamente a la Policía Local informando que su ex había amenazado con prenderse fuego. Los agentes se desplazaron rápidamente al lugar y encontraron al hombre en el tejado, con una garrafa de gasolina y un mechero en mano. Pese a los intentos de los agentes por calmarlo, el hombre se prendió fuego y cayó del tejado, comenzando a correr envuelto en llamas. Los agentes lograron apagar las llamas y sanitarios del Summa estabilizaron al herido antes de trasladarlo al Hospital de La Paz, donde ingresó en la Unidad de Quemados con el 30% de su cuerpo afectado y en estado grave. Hoy continúa hospitalizado, por lo que no han podido tomarle declaración.