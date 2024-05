Las imágenes desmienten al joven que denunció que le empujaron a las vías tras sufrir un robo en el Metro

Tras una revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad, Metro de Madrid no ha encontrado evidencia que respalde la versión del denunciante de 27 años que afirmó haber sido víctima de un violento robo seguido de una agresión en la estación de metro de Pueblo Nuevo, en Ciudad Lineal.

El joven presentó una denuncia ante la Policía Nacional el pasado domingo por la tarde, alegando que horas antes un grupo de personas lo había asaltado mientras miraba su teléfono móvil en el andén de la estación de Pueblo Nuevo. Según su relato, los agresores lo golpearon, le robaron el móvil y un reloj, y posteriormente lo empujaron a las vías del tren. Afortunadamente, el joven aseguró que pudo subir al andén antes de que pasara el convoy, aunque sufrió varias heridas que le llevaron a acudir al Hospital de La Princesa.

No obstante, Metro de Madrid, aseguró no tener constancia de este incidente. Ahora, fuentes del Metro han confirmado a EFE que, tras revisar las grabaciones de seguridad de la estación de Pueblo Nuevo, no han encontrado ninguna imagen que corrobore los hechos descritos por el joven. Lo que sí hallaron fueron imágenes del denunciante en otra estación, donde se le observa con claros síntomas de embriaguez, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad del relato inicial.

Fuentes policiales indicaron que la denuncia fue interpuesta sin que hubiera ningún testigo que hubiera llamado al 091 para alertar del robo y la agresión en el momento en que supuestamente ocurrieron.

Según recoge Europa Press, agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional también se entrevistaron con los vigilantes de seguridad de la estación, quienes no advirtieron ningún incidente el domingo por la mañana. Ante la falta de evidencia y testigos, la policía considera la posibilidad de que se trate de una denuncia falsa con el objetivo de cobrar el seguro del teléfono móvil, cuyo valor en el mercado supera los mil euros.