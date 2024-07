Inmovilizan una serpiente pitón de 16 kilos que servía de animación en una terraza de Madrid

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han inmovilizado una serpiente pitón de 3 metros de largo y 16 kilos de peso que servía de animación en una conocida terraza del centro de la capital, ha informado un portavoz del Cuerpo Local.

La serpiente se exponía en la terraza Atenas, muy cercana a la catedral de la Almudena, como elemento de animación del local. Pero una persona llamó a la Policía. Hasta el lugar llegaron agentes de la Comisaría del Centro Norte, que avisaron a los de Medio Ambiente, que inmovilizaron a la pitón y se la llevaron del lugar.

Además, comprobaron que su dueño no contaba con la documentación necesaria y no tenía el microchip. Fue denunciado por no acreditar documentación del animal, exhibir la serpiente fuera de los recintos expresamente autorizados y por tenencia ilícita de animales en base a la Ley 4/2016. El animal fue inmovilizado en el domicilio del denunciado.