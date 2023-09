Juanma Latorre: «Estamos en contra de la tiranía de la novedad, no va con nuestra idiosincrasia»

E n la vasta escena musical, algunos artistas destacan no solo por su talento sino por la profunda conexión que establecen con sus seguidores durante años. Vetusta Morla es el claro ejemplo de ello; uno de esos grupos que, con su música sincera y letras introspectivas, ha logrado cautivar a audiencias de todo el mundo.

Con una larga trayectoria a sus espaldas y siendo referentes del indie español, la banda formará parte de uno de los grandes festivales de la ciudad que despide el verano. El reconocido Jardín de las Delicias, donde actuarán esta misma tarde. «Es un festival muy importante en la ciudad, se necesita para que la cultura siga en curso y, además, es el adiós al calor y la bienvenida a una nueva temporada», pronuncia Juanma, el guitarrista. En este lugar de encuentro con el público han preparado un enfoque distinto y sorprendente, más enérgico, rockero y extrovertido, con una escenografía que representa la evolución de lo que ya traían pero mucho más explosiva. Tres Cantos es su lugar de origen, aunque Juanma señala que «Madrid no es el lugar de nacimiento de todos pero sí el hogar». Así explica que actuar aquí después de más de un año les supone mucho respeto, pues están delante de su familia y en la ciudad donde dieron sus primeros pasos musicales.

Siempre es bonito recordar que el nombre de la banda, que salió a la luz hace nada menos que 25 años, proviene de un personaje de la novela «La Historia Interminable», escrita por el autor alemán Michael Ende. En la novela, Vetusta Morla es una tortuga gigante y sabia que habita en el Pantano de la Tristeza. Los miembros de la banda, quienes eran fans de la misma, eligieron este nombre para su grupo debido a su afinidad con la historia y el personaje. «En la historia existía un paralelismo con las canciones. En los dos mundos de la fantasía y la realidad había puertas que interconectaban y eran un espejo entre ambos. Lo que sucedía en un mundo afectaba al otro. Y las canciones hacen lo mismo: hablan de la realidad pero crean un territorio en el plano de la fantasía que invitas a que otras personas entran, se retroalimentan e influyen. Es lo bonito de la música y su capacidad de conectar, que llega desde ese plano ficticio y es capaz de provocar un efecto real, de consolar, de acompañar, de afectar a las personas en general», argumenta Juanma.

Nuevo ciclo

«Con cositas cociéndose en el horno» es el estado actual en el que se encuentra la banda. El artista cuenta a LA RAZÓN que de cara a futuro ya no habrá tanto espacio entre sus periodos creativos y estarán más presentes: «Estamos encarando la recta final del último disco y, a diferencia de cómo operábamos anteriormente, ahora dejamos menos tiempo de barbecho y todo va más de seguido. Le pondremos fin al ciclo del disco “De cable a tierra” porque las despedidas son importantes. No obstante, en este tiempo no hemos dejado de trabajar y las novedades llegarán antes de lo esperado. Hemos cambiado un poco la manera de componer y grabar para hacerlo de una forma más continua en el tiempo. Esto no quita que estemos en contra de la tiranía de la novedad, no va con nuestra idiosincrasia aunque el nuevo panorama actual sea frenético».

El festival es un altavoz que anuncia que el grupo vuelve pisando fuerte. Es uno de los nombres estrella del cartel y por si no lo sabían, serán una de las voces que acompañe la nueva película de Martín Cuenca, «El amor de Andrea», el próximo 24 noviembre.

Jardín de las delicias

Se trata de la cuarta edición que se celebra en la capital y el público lo recibe con una gran acogida. Vetusta Morla compartirá escenario con otros artistas del panorama nacional como Sidecars, Dani Fernández, Dorian, Maldita Nerea, Marlena o Camela, quien se ha desvelado recientemente que será el grupo sorpresa. Habrá espacio para todo tipo de música y dj’s que despedirán las noches de viernes y sábado. Un plan para no perderse y, tal y como avanzaba Juanma, se espera que sea una gran despedida del verano.