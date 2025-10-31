La Justicia vuelve a dar la razón a Madrid en la gestión del Covid en las residencias

La Comunidad de Madrid informó ese viernes de que la Audiencia Provincial de Madrid le ha dado la razón sobre la gestión de las residencias durante la pandemia del covid-19 y ha archivado dos nuevos intentos de reabrir la causa.

En concreto, indica que ha desestimado dos recursos de apelación contra la decisión de dos juzgados de instrucción (Collado Villalba y Madrid) de no reabrir una causa ya archivada al respecto. En dichos autos, la Audiencia considera que la asistencia sanitaria prestada "fue adecuada, no habiéndose indicado por la parte recurrente elemento objetivo alguno de naturaleza médica posterior a dicho informe que ponga en cuestión lo dictaminado por el médico forense". Además, argumenta que "no es jurídicamente posible reabrir una causa archivada bajo pretexto de una nueva valoración de los mismos hechos, que es lo que están pretendiendo".

Asimismo, la Comunidad de Madrid señala que, según la memoria de la Fiscalía de 2024, a cierre del año pasado los juzgados habían archivado ya un total de 92 denuncias por la atención de los mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid. De estas, sólo quedan ocho en tramitación (denuncias por supuesto homicidio imprudente, lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro).

Al añadir las diligencias preprocesales ante la Fiscalía, que no han llegado a elevarse a un juzgado por no encontrarse ningún indicio de delito, son ya 143 las denuncias archivadas, es decir, 143 veces que la justicia ha dado la razón a la Comunidad de Madrid, sostiene el Gobierno autonómico.