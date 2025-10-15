Madrid: un acusado de islamofobia acepta 6 meses de cárcel por llamar "mora de mierda" a una musulmana

Un acusado de islamofobia ha aceptado una condena de seis meses de prisión al reconocer en el juicio que profirió frases "degradantes" contra una mujer musulmana, a quien increpó cuando se cruzó con ella por la calle el 5 de junio de 2024 al llevar la víctima un hiyab.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de lesión a la dignidad y otro leve de lesiones, por el que solicitaba una condena de 18 meses de cárcel.

En el juicio, el procesado ha admitido los hechos y ha aceptado una condena de seis meses de prisión, así como una multa de 840 euros y una indemnización de mil euros, según han informado fuentes fiscales.

Los hechos se remontan al 5 de junio de 2024, cuando sobre las 12:55 horas, el acusado "movido por sus prejuicios hacia las personas que profesan el Islam", increpó cuando paseaba por la calle a R. E. E., que portaba en ese momento un hiyab o velo, prenda con la que cubría su cabeza y pecho y que suele ser utilizada por las mujeres musulmanas.

El acusado, según el relato de la Fiscalía, profirió contra la mujer frases "totalmente despreciativas" y "degradantes". Así, E. M. D. P. le dijo a la víctima: "Oye mora, que te estoy hablando. Vete a tu país, hija de puta. Mora de mierda, vete a su puto país, asquerosa".

La mujer trató de filmar la agresión verbal "momento en el que el acusado se dirigió hacia ella movido por un ánimo de menoscabar su integridad física, mientras les decía "te voy a matar hija de puta, no me grabes", retorciendo fuertemente su brazo, para tratar así de esta forma que tomara imágenes".

A consecuencia de estos hechos una dotación policial procedió a la detención del acusado, "quien movido por idénticos prejuicios en su presencia, así como en dependencias policiales", manifestó: "Doscientos años nos ha costado echar a los moro de mierda para que vengáis vosotros ahora a defenderlos. Manda cojones que os pongáis de parte de los moros de mierda".