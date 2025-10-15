Ayuso viaja a Texas para reunirse con tecnológicas y asistir al GP de Fórmula 1 de Austin

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tiene en la agenda un nuevo viaje para la promoción de la región como un destino atractivo para la inversión, el turismo y la cultura. El nuevo destino, en esta ocasión, es Austin, la capital del estado norteamericano de Texas, donde estará cinco días con una agenda económica centrada en la visita a grandes empresas tecnológicas mundiales como Cisco Systems, Amazon y Cloudera, tal y como ha informado el Gobierno regional.

Se trata del quinto viaje a EEUU de la presidenta autonómica. En esta ocasión, mantendrá un encuentro con directivos de empresas con el objetivo de atraer inversiones. Además, mantendrá un encuentro institucional con representantes de The Texas University, una de las instituciones de educación superior más grandes y prestigiosas de EE UU y reconocidas entre los estudiantes de habla hispana.

La presidenta madrileña tendrá también en su agenda de trabajo una reunión institucional con el alcalde de Austin, Kirk Watson, y aprovechará su estancia en la ciudad para asistir al Gran Premio de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 que se disputará este próximo fin de semana en el Circuito de las Américas, tal y como han explicado desde Sol. Su presencia en el circuito texano se enmarca en la estrategia de promoción del Gran Premio de España de Fórmula 1, que a partir de 2026 se celebrará en Madrid. "Vamos para conocer a fondo todos los detalles de organización y el trabajo de la administración, que nos servirá para el trabajo que vamos a desarrollar a partir de 2026", ha dicho Ayuso durante la presentación de la memora de resultados de Invest in Madrid.

La dirigente madrileña ha intensificado en los últimos años su agenda internacional con diversos viajes a Estados Unidos desde 2021 con la idea de promocionar la región como destino de inversión y turismo. Sus visitas se han centrado principalmente en Nueva York, Miami y Washington D.C. Durante estas visitas ha mantenido encuentros con empresarios, representantes políticos y medios internacionales y ha promocionado la imagen de Madrid como un hub económico y cultural en Europa.

El último viaje de Ayuso a EE UU ha sido en junio pasado, en que viajó a Miami y Nueva York. En Miami mantuvo una reunión de trabajo con los rectores de las universidades públicas de Madrid para recoger sus aportaciones para la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias (LESUC). El objetivo era, además, posicionar Madrid como puerta de entrada a Europa para estudiantes latinos, empresas e inversores estadounidenses.

Según detalla la Comunidad de Madrid, EE UU es el segundo país inversor en la Comunidad de Madrid con 3.375 millones de euros en 2024, lo que representa más de la mitad del conjunto de España. Desde 2019, esta inversión norteamericana destinada a la región madrileña ha crecido en cerca de 850 millones de euros.