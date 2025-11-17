Madrid arranca su Campaña del Frío: el objetivo es "no dejar a ninguna persona sin hogar sin un recurso"

La Campaña municipal del Frío arrancará este domingo 23 de noviembre con el objetivo de "no dejar a ninguna persona sin hogar sin un recurso disponible", ha avanzado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia.

"Creo que todos los madrileños son conscientes de que este Gobierno no deja a ninguna persona sin hogar sin recurso disponible. Lo demostramos este año, desgraciadamente, con lo que sucedió en el aeropuerto de Barajas, donde el Gobierno de España se desentendió literalmente de las personas sin hogar y donde nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Y eso vamos a hacer también en la Campaña del Frío", se ha comprometido el primer edil.

Almeida ha remarcado que el Ayuntamiento "no va a dejar a ninguna persona sin hogar en esta ciudad sin la posibilidad de tener un alojamiento". "Nuestros servicios de asistencia y de primera intervención van a estar recorriendo las calles de Madrid para poder dar esa información para poder transmitir a todas las personas que en estos días que empiezan a ser ya fríos, sobre todo las noches, que si quieren tener un alojamiento, el Ayuntamiento va a dar asistencia y más allá del alojamiento, que vamos a poner todos nuestros recursos a su disposición", ha declarado.

Hasta 432 plazas

La Campaña del Frío 2025-2026 estará dotada con 432 plazas diarias fijas en centros de acogida municipales y pensiones y se extenderá durante 129 noches, hasta el 31 de marzo de 2026, proporcionando alojamiento nocturno y una asistencia integral a los usuarios.

En esta edición se mantendrán las novedades implementadas la en la pasada campaña, como que se podrán activar plazas extra en días de descenso extremo de las temperaturas y se servirán platos calientes en la cena, en lugar de comida de línea fría, esto es, bocadillos.

Además se intensifica la atención social a los usuarios con un refuerzo de personal en la plantilla dado que los trabajadores sociales y auxiliares de Servicios Sociales aumentan de 43 a 51

La Campaña del Frío garantiza a los usuarios el alojamiento, la cena y el desayuno, el aseo e higiene personal y el servicio de lavandería, ropero y consigna. Además se facilita a los usuarios atención social individualizada y asistencia sanitaria básica mediante el servicio de enfermería. A través de la Campaña del Frío 2024-2025, el Ayuntamiento proporcionó atención social a 1.630 personas.