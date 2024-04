Madrid dará el «Sorpasso» en empleo a Cataluña en el plazo de un año

Madrid acorta distancias con Cataluña en materia de empleo. Es más, está próxima a tomarle la delantera, pese a que la región cuenta con un millón menos de habitantes. ¿Cuándo ocurrirá eso? Aproximadamente en el plazo de un año, según el consejero de Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. «Hoy estaríamos en disposición de asegurar que, de mantenerse este ritmo de creación de empleo, muy pronto superaremos a Cataluña en número de trabajadores ocupados. La prueba está en que, en agosto de 2019, cuando Díaz Ayuso llegó al Gobierno de la Comunidad de Madrid, el diferencial de ocupados con Cataluña era de 271.321 empleados. Al cierre del año pasado, esa diferencia es de sólo 50.000. De seguir a este ritmo, superaríamos en empleo a Cataluña en el horizonte de un año», detalló el consejero durante un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum.

Desde su punto de vista, estas cifras no son fruto de la casualidad. « Detrás está el trabajo de un Gobierno que ha hecho del empleo su principal prioridad, en lugar de dedicarse a abrir embajadas o duplicar estructuras administrativas. Madrid está de moda», sentenció.

Si atendemos a otros parámetros económicos, Madrid ya adelantó a Cataluña en Producto Interior Bruto en 2017 y consolidad el «sorpasso». Según los últimos datos de la Contabilidad Regional del INE con base 2022, el último año completo contabilizado, mientras la economía madrileña ha aportado un 1,5% al crecimiento nacional en los últimos 13 años, la catalana lo ha hecho un 0,8%. Es por esto por lo que el PIB per cápita de Madrid lidera el ranking nacional, con 38.435 euros, seguida del País Vasco (35.832 euros), ambos por encima de Cataluña, que con 32.550 euros se sitúa en la cuarta posición. La región presidida por Isabel Díaz Ayuso también supera a la de Pere Aragonès en renta disponible per cápita, con 20.357 euros, un 25% superior a la media nacional y muy por encima de los 18.369 euros catalanes.

Este «sorpassso» se aceleró durante el año 2023. De ahí que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo madrileña, Rocío Albert, haya puesto en valor, en más de una ocasión, la «fortaleza y dinamismo de la economía madrileña, hecho fundamental para el desempeño de la española. No podemos olvidar que somos el mayor motor del país, aportando uno de cada cinco euros del PIB estatal, casi el 20%». A todo esto habría que sumar que la región recibe vuelve a ser la región que lidera la captación de fondos procedentes del exterior en los nueve primeros meses del año, con 10.262 millones, el 56% del total, frente a Cataluña, que no llega al 5%. Madrid sigue impulsando su atractivo turístico y supera a Barcelona tanto en número de turistas como en proyectos hoteleros en marcha, sobre todo de alta gama, según el último informe «5 Claves Madrid Vs Barcelona» elaborado por la división de Hoteles de consultora inmobiliaria Colliers. En 2023 contaba con un total de 33 proyectos hoteleros en marcha, frente a los 13 en desarrollo en la ciudad catalana.

Madrid aumenta su posicionamiento internacional y se sitúa como la tercera ciudad del mundo más atractiva para el turismo en 2023, según el ranking anual elaborado por la empresa británica de investigación de mercado Euromonitor International. La capital escala un puesto con respecto a 2022 y se posiciona solo por detrás de las ciudades de París y Dubai en esta lista que reúne a los 100 mejores destinos urbanos del año.

Por otro lado, los tiempos en los que Cataluña y especialmente Barcelona agitan la bandera de la capitalidad cultural del país ya están nuestro país quedan ya muy lejanos. Desde el año 2012, la Comunidad de Madrid ha ido poniendo tierra de por medio y se ha consolidado como la primera potencia española.

García Martín cree que todos los avances producidos en Madrid tienen que ver con «el proyecto político de Isabel Díaz Ayuso y de un gobierno muy político y muy preparado, quizás uno de los más políticos, preparados y comprometidos. En política estamos para transformar y mejorar la vida de las personas y en ese objetivo nos empleamos en cuerpo y alma», dijo durante su intervención.

El consejero confrontó dos modelos. El de Isabel Díaz Ayuso, «reconocible, cercano y confiable, que es el preludio del futuro gobierno de Alberto Núñez Feijóo en España» y el de Pedro Sánchez, «marcado por la discordia, la corrupción y la ruptura, que está dilatando una legislatura agotada nada más comenzar hasta hacerla insufrible. Un modelo de unidad y de éxito, frente a un modelo fracasado que solo encuentra su acomodo en la promoción del enfrentamiento y en la división. España necesita sosiego y abandonar ese modelo de odio y frenetismo», sentenció durante su intervención.