Madrid entrega 116 nuevas viviendas de alquiler asequible en El Cañaveral

El Ayuntamiento de Madrid ha entregado este martes un total de 116 nuevas viviendas de alquiler asequible construidas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) el barrio de El Cañaveral, ubicado en el distrito de Vicálvaro.

El acto ha estado encabezado por el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, que ha visitado los nuevos pisos junto a las familias adjudicatarias y ha destacado que estos pagarán una renta media de unos 540 euros mensuales.

El objetivo es que en ningún caso abonen más del 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar, lo que permitirá que especialmente los jóvenes "puedan emanciparse sin que ello suponga una merma de sus ingresos", según ha señalado el Ayuntamiento.

González ha subrayado que estos nuevos inmuebles "ponen de manifiesto el crecimiento del parque público de vivienda" en Madrid y ha recordado que "más madrileños, especialmente jóvenes y familias con hijos menores, podrán seguir viviendo en la capital gracias a estas promociones en régimen de alquiler asequible".

Esta promoción, denominada Cañaveral 4, cuenta con 170 plazas de garaje y seis locales comerciales, además de cuatro viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida. En total, dispone de 40 pisos de dos dormitorios, 70 de tres y seis de cuatro.

El proyecto ha contado con una inversión de 22,7 millones de euros, de los cuales más de 19,2 millones proceden del Ayuntamiento y 3,4 millones de fondos europeos Next Generation, en el marco del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y el Consistorio.

Las nuevas viviendas cuentan con certificación energética A y sistemas de aerotermia, lo que permite reducir el consumo energético y garantizar "un confort habitacional con un importante ahorro en las facturas". Además, el diseño arquitectónico favorece la ventilación cruzada y la iluminación natural de todas las estancias.

EMVS Madrid se encuentra actualmente construyendo 1.212 pisos en El Cañaveral, repartidos en trece promociones con una inversión global de 265 millones de euros, de los que 234 millones son aportados por el Ayuntamiento. El 80 por ciento de estas viviendas se destinará a jóvenes y familias con hijos menores.

Cuatro de estas promociones (Cañaveral 1, 2, 3 y 4) ya han sido entregadas, mientras que Cañaveral 6 se entregará en las próximas semanas y Cañaveral 5 y 12 serán sorteadas próximamente.

La EMVS Madrid gestiona 9.400 viviendas públicas en alquiler asequible, lo que sitúa a la capital como líder nacional en este tipo de vivienda, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda. En 2024, la empresa pública fue responsable de la construcción de tres de cada diez viviendas de alquiler asequible sin opción a compra en toda España.