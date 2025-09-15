Madrid Foro Empresarial carga contras las protestas de La Vuelta: "No aportan nada"

Madrid Foro Empresarial ha cargado contra las protestas propalestinas por el paso de La Vuelta, que dejó dos detenidos y 22 policías heridos leves, porque "no aportan nada positivo" y ha defendido que es "inadmisible" señalar a personas, empresas, artistas o deportistas "simplemente por ser israelíes".

En un comunicado, el presidente de la entidad, Hilario Alfaro, ha calificado de "impresentable" lo sucedido en los últimos días y ha recalcado que "criticar las decisiones de un Gobierno es legítimo en democracia", pero rechaza hacerlo a "toda una población".

"Esa actitud es injusta, rezuma antisemitismo y, además, erosiona la convivencia", ha alertado Alfaro, quien ha asegurado que las últimas manifestaciones "no aportan nada positivo, ni ayudan al pueblo palestino, ni promueven la paz, ni contribuyen a la convivencia", sino que "alimentan el odio y la división".

Asimismo, ha recalcado que cancelar conciertos, boicotear competiciones deportivas o intentar vetar la presencia de equipos y profesionales en función de su nacionalidad "no solo es inaceptable, sino que pervierte la naturaleza de espacios de unión, convirtiéndolos en campos de batalla ideológicos".

"El deporte debe ser un espacio limpio, donde prime el esfuerzo, el talento y la superación. Instrumentalizarlo políticamente es ensuciarlo", ha añadido el presidente de Madrid Foro Empresarial.

Crítica a Sánchez y al delegado

Por otro lado, los empresarios madrileños han criticado que responsables políticos "hayan aplaudido" estas concentraciones y han cargado contra el presidente, Pedro Sánchez, por "manifestar su admiración". "Esa postura legitima actitudes sectarias y deteriora la imagen de España y de nuestra ciudad ante el mundo", han remarcado.

En esta línea, han censurado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por calificar lo ocurrido de "ejemplo de dignidad". Han subrayado que "la dignidad se demuestra garantizando la libertad, el respeto y la seguridad, no alentando la división ni tolerando comportamientos que dañan a la sociedad en su conjunto".

Desde Madrid Foro Empresarial han reclamado a los representantes públicos "altura de miras y responsabilidad", a la vez que han subrayado que "no se puede permitir que "la política lo invada todo, y menos aún a costa de principios tan esenciales como la convivencia, la libertad de empresa, la seguridad ciudadana y la neutralidad del deporte y la cultura".