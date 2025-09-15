Acceso

Madrid

Polémica

Madrid Foro Empresarial carga contras las protestas de La Vuelta: "No aportan nada"

"Esa actitud es injusta, rezuma antisemitismo y, además, erosiona la convivencia", han alertado desde la organización madrileña

MADRID, 14/09/2025.- Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en la plaza de Atocha este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España que se disputa entre las localidades madrileñas de Alalpardo y Madrid, con un recorrido 103,6 Km.- EFE/Rodrigo Jiménez
Las manifestaciones propalestinas cortan el recorrido de la Vuelta en el centro de MadridRodrigo JiménezAgencia EFE
Rafael Fernández
  • Rafael Fernández
    Licenciado en Periodismo. Oposición a la Escuela Diplomática. Trabajé en La Voz de Asturias, Expansión, Xacobeo 93. Hablo francés e inglés. Fundador de LA RAZÓN. Experiencia en editoriales, puntazos, gestión de textos y noticias de la Sección de Opinión.
Creada:
Última actualización:

Madrid Foro Empresarial ha cargado contra las protestas propalestinas por el paso de La Vuelta, que dejó dos detenidos y 22 policías heridos leves, porque "no aportan nada positivo" y ha defendido que es "inadmisible" señalar a personas, empresas, artistas o deportistas "simplemente por ser israelíes".

En un comunicado, el presidente de la entidad, Hilario Alfaro, ha calificado de "impresentable" lo sucedido en los últimos días y ha recalcado que "criticar las decisiones de un Gobierno es legítimo en democracia", pero rechaza hacerlo a "toda una población".

"Esa actitud es injusta, rezuma antisemitismo y, además, erosiona la convivencia", ha alertado Alfaro, quien ha asegurado que las últimas manifestaciones "no aportan nada positivo, ni ayudan al pueblo palestino, ni promueven la paz, ni contribuyen a la convivencia", sino que "alimentan el odio y la división".

Asimismo, ha recalcado que cancelar conciertos, boicotear competiciones deportivas o intentar vetar la presencia de equipos y profesionales en función de su nacionalidad "no solo es inaceptable, sino que pervierte la naturaleza de espacios de unión, convirtiéndolos en campos de batalla ideológicos".

"El deporte debe ser un espacio limpio, donde prime el esfuerzo, el talento y la superación. Instrumentalizarlo políticamente es ensuciarlo", ha añadido el presidente de Madrid Foro Empresarial.

Crítica a Sánchez y al delegado

Por otro lado, los empresarios madrileños han criticado que responsables políticos "hayan aplaudido" estas concentraciones y han cargado contra el presidente, Pedro Sánchez, por "manifestar su admiración". "Esa postura legitima actitudes sectarias y deteriora la imagen de España y de nuestra ciudad ante el mundo", han remarcado.

En esta línea, han censurado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por calificar lo ocurrido de "ejemplo de dignidad". Han subrayado que "la dignidad se demuestra garantizando la libertad, el respeto y la seguridad, no alentando la división ni tolerando comportamientos que dañan a la sociedad en su conjunto".

Desde Madrid Foro Empresarial han reclamado a los representantes públicos "altura de miras y responsabilidad", a la vez que han subrayado que "no se puede permitir que "la política lo invada todo, y menos aún a costa de principios tan esenciales como la convivencia, la libertad de empresa, la seguridad ciudadana y la neutralidad del deporte y la cultura".

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas