Una tarjeta única de transporte en Madrid para las personas con discapacidad intelectual

Plena Inclusión ha planteado unificar los títulos de transporte en la Comunidad de Madrid para las personas con discapacidad intelectual, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

Bajo el lema 'Una sola tarjeta, más libertad' o 'moverse no debería ser un rompecabezas de tarjetas', la federación ha defendido en un comunicado que las personas con discapacidad intelectual que quieren moverse por la región "se enfrentan a un verdadero laberinto de títulos y tarjetas, cada uno con normas distintas y validez limitada".

"La tarjeta azul, por ejemplo, solo es útil en el municipio de Madrid. Otras, como el abono reducido o los descuentos de Renfe Cercanías, requieren gestiones adicionales y no están disponibles para todos. Esta situación no solo genera confusión sino que se convierte en una barrera diaria que limita la autonomía y dificulta actividades tan básicas como ir a estudiar, trabajar o visitar a la familia", ha alertado.

Ante esta situación, Plena Inclusión plantea unificar todos los títulos en un único abono "accesible, fácil de usar y con un precio reducido" que permita utilizar "sin restricciones" los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y del Consorcio Regional de Transportes, el Metro, el Metro Ligero y los trenes de Cercanías.

"Una única tarjeta que se traduce en mayores facilidades y en más autonomía para el colectivo; una reclamación histórica de la federación a través de los grupos de Representantes y de acciones de incidencia", ha destacado.

Para visibilizar esta demanda, la federación ha lanzado una campaña protagonizada por personas con discapacidad intelectual, con mensajes como 'Moverse por Madrid no debería ser un rompecabezas de tarjetas', 'Queremos una única tarjeta para todo el transporte' o 'Una sola tarjeta, más libertad: porque desplazarse debería ser sencillo para todos'.