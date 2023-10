Madrid: hamburguesas que están de Vicio

Ha dado una vuelta a la industria del «delivery» con tres ingredientes clave: una materia prima de altísima calidad, tecnología y el diseño de una marca, que habla por sí sola. Es en esta receta donde radica el éxito de Vicio, cuya primera idea era acercarnos a nuestras casas unas hamburguesas riquísimas en plena pandemia. Sin embargo, la cosa se le ha ido de las manos y esta semana ha inaugurado en Madrid un restaurante, el número 24, de los que tiene repartidos en nuestro país. Esta vez, en el número 43 de la calle Martínez Campos. Aleix Puig nos habla de lo que ha supuesto pasar de un garaje de Barcelona en el que ideó la empresa a convertirse en uno de los cinco mayores «players» del sector a nivel nacional. Lo cierto es que las de Vicio fueron las primeras «smash» que probamos antes de que comenzara semejante fiebre, que aún sigue subiendo. Para continuar marcando tendencia, desvela que es básico «hacer las cosas como las empezamos el primer día. Es decir, ofrecer, por supuesto, un producto de altísima calidad, que las operaciones sean lo más rápidas posibles, apoyadas en una tecnología puntera, y el peso que damos a la marca. Tenemos que hacernos ver en un mundo que está muy saturado. Si antes estaba lleno de hamburguesas, imagínate ahora», confirma Aleix.

La clave, la rapidez

Explica que es tal la legión de entusiastas de las hamburguesas de Vicio, porque la marca engancha sin siquiera haberlas probado: «Es muy distinta al resto. Tenemos un aura alrededor por cómo trabajamos la comunicación y con quien colaboramos. El “packaging” es muy chulo y el producto es exquisito. Apostamos por la calidad de una manera bestial desde el primer día, algo que el comensal nota y está dispuesto a pagar. Es ahí donde radica la diferencia y, por eso, la gente se engancha». El número de repetidores, dice, avalan sus palabras: «Que el pedido llegue en menos de 30 minutos es fundamental en cualquier ciudad para fidelizar a tus clientes, porque la gente está acostumbrada a que muchas empresas sean tardías. Con un volumen tan alto de pedidos, te tienes que apoyar en tecnología para minimizar los errores a un número súper bajo y esto no lo puedes hacer si no estás dispuesto a invertir como compañía en un equipo desarrolladores muy top. Nosotros contamos con once y con un total de 600 personas en el grupo».

El domingo es un día intenso y de los locales de Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Palma, Málaga, Valencia y Sabadell salen hasta 15.000 hamburguesas. Y, en breve lo harán desde el de Tarrasa. Todas son elaboraciones muy caseras alimentadas por ingredientes de calidad sin procesar. El pan brioche es excelente con una base de mantequilla, la carne, de Gerona, de una calidad sublime, lo mismo que las verduras y salsas, que se hacen «à la minute».

El espacio recién inaugurado en Madrid es un auténtico emblema de la marca. El proyecto de interiorismo lo ha realizado External Reference, mismo estudio que ha ideado sus oficinas. Al entrar, el comensal se siente transportado a un club de moda de Nueva York de doscientos metros cuadrados distribuidos en dos plantas con capacidad para cerca de cincuenta comensales.

Por último, en cuanto a la propuesta, la carta es una continuación de todo lo que podemos encontrar en la opción de «delivery» y «take away». De ahí que encontremos sus ya míticas y deseadas burgers. La bacon es la más demandada, pero no falta la versión trufada, además de la recién mejorada burger «La Pollos» para acompañar a las smoked bacon cheese fries, con queso mimolette ahumado y bacón asado, y las parmesan truffle fries, con crema de trufa negra con parmesano. El cheesecake de Nutella y el tiramisú de Oreo ponen el toque dulce a un almuerzo que genera tal buen rollo, que sólo piensas en volver.

La bacon cheesburger LRM

La bacon es la reina

La bacon cheeseburger con o sin barbacoa son las reinas, pero también la original, la trufada, con huevo frito incluido, y las veganas, ya sea con aguacate aliñado y una veganesa de chipotle o la «Truffle Burger», con cebolla soasada, shiitake y una veganesa trufada.