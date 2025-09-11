Madrid: un menor atropella a un amigo con el que había robado un coche eléctrico

La Policía Municipal ha detenido a un menor de 17 años que reconoció ante los agentes que horas antes había robado con un amigo de 18 años un coche eléctrico en el distrito de Tetuán y que, de forma accidental, había atropellado a su acompañante tras perder el control en una maniobra brusca provocándole lesiones muy graves en una pierna.

Según informa este jueves El Mundo y confirman a EFE fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar al filo de la medianoche de este martes.

De acuerdo con el relato del propio detenido, él -un joven de 17 años y de origen senegalés- y su amigo, de 18 años, se subieron a un coche eléctrico que estaba en marcha y sin conductor y comenzaron a hacer trompos.

En un principio y a pesar de no tener ninguno de los dos carné de conducir, el mayor de edad se puso al volante, pero tras varias maniobras, el menor pidió ser el piloto, momento en que el otro salió del coche.

Antes de que su amigo ocupara el asiento del copiloto, el menor de edad dio marcha atrás con violencia y, al perder el control del vehículo, estrelló al joven contra la fachada de un portal de la calle de Padre Rubio número 74, provocándose graves heridas en una pierna.

Horas después del siniestro, el menor, que se encuentra en dependencias del GRUME de la Policía Nacional, confesó a los agentes de Policía Municipal lo sucedido y fue sometido a unas pruebas de alcoholemia y drogas con resultado negativo.

Según señala el diario El Mundo, los agentes localizaron al usuario que había dejado el coche eléctrico de alquiler encendido. Se trataba de un vecino de la zona que aseguraba haber haberlo dejado "correctamente estacionado" y apagado.

Sin embargo, al mostrarle la aplicación a la Policía, seguía activa.