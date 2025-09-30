Madrid refuerza su liderazgo como motor de la economía española: concentra el 19,8% del PIB

La Comunidad de Madrid consolida su liderazgo como motor de la economía española y concentra el 19,8% del Producto Interior Bruto (PIB) estatal, tras haber logrado un crecimiento del 3,6% en 2024, una décima más que el conjunto de España según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Estos datos ratifican el acierto de las políticas de bajos impuestos, libertad económica y reducción de trabas burocráticas que aplica el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso. Desde que en 2017 la economía madrileña superara a la catalana como la región con más peso en el PIB nacional, la brecha se ha ido ampliando entre ambas, hasta situarse casi un punto por encima del 18,9% que constituye Cataluña. Además, Madrid registra el mayor crecimiento desde 2010, con un 2% de media, nueve décimas más que España (1,1%). La Comunidad de Madrid también tiene la mayor renta per cápita por habitante, con 44.755 euros, un 37,1% superior a la media nacional (32.633 euros) y 12,2% más que la del promedio de la UE (39.870 euros). Por detrás se situaron País Vasco (41.016 euros) y Navarra (39.076 euros). Por otro lado, la Comunidad de Madrid es la región sin régimen especial con la deuda más baja de todo el país, con un 12,3%, lo que se traduce en 8,7 puntos por debajo de la media, según los datos del segundo trimestre de 2025 referentes a las Administraciones Públicas, que ha publicado este martes el Banco de España. En el último año, la ratio deuda PIB de la región se ha reducido en cuatro décimas. Además, en valores absolutos, la deuda de Madrid se sitúa en 39.449 millones de euros, lo que supone 51.250 millones inferior a la de Cataluña, que con 90.699 millones de euros es la región con mayor deuda del país. Por su parte, la deuda de España roza los 1,7 billones de euros, con un aumento en el último año de 65.000 millones. Así, la ratio de deuda se sitúa en el 103,4%. La Comunidad de Madrid hace que la deuda nacional se contenga ya que, si elimináramos la deuda y el PIB de la región, crecería hasta el 125,6%.