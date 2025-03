Madrid Woman’s Week: El liderazgo femenino a debate

En un mundo donde la igualdad de género sigue siendo una meta en construcción, eventos como Madrid Woman’s Week se convierten en foros imprescindibles para el diálogo y la acción. Esta semana dedicada a la mujer es mucho más que una serie de conferencias y mesas redondas; es un espacio de reflexión y empoderamiento donde se visibilizan los desafíos y logros de las mujeres en el ámbito profesional. El liderazgo femenino ha avanzado significativamente en las últimas décadas, pero las cifras siguen siendo reveladoras. Según el informe de Grant Thornton España, en 2024 las mujeres ocupaban el 40% de los puestos directivos en el país, la mayor tasa de la Unión Europea. Sin embargo, en 2025 este porcentaje ha retrocedido al 38,4%, lo que indica un ligero descenso en la presencia femenina en la alta dirección empresarial. ¿Cómo es ser mujer hoy en día en sectores masculinizados? ¿Qué barreras persisten? ¿Qué estrategias están funcionando para cambiar esta realidad? Para responder a estas preguntas LA RAZÓN ha hablado con tres mujeres que ocupan altos cargos para conocer su visión, conocer su experiencia y los retos que aún enfrentan las mujeres en el ámbito empresarial.

Desde este miércoles y hasta el día 15 se celebrará la XV edición de Madrid Woman’s Week, un evento anual que promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Bajo el lema «Todas las Mujeres, todos los Derechos» su programa incluye conferencias, talleres y mesas redondas que abordarán temas como el liderazgo femenino, emprendimiento y derechos de las mujeres. En esta edición no hay grandes novedades, pero sí nuevas caras, profesionales que no han estado. «Va a haber una mesa de asociaciones, que creo que es fundamental que trabajen juntas y que se sumen a esta red. Sólo trabajando juntas, apoyándonos unas a otras, es como se cambian las cosas», explica Carmen García, presidenta de Madrid Woman´s Week. También habrá por primera vez una mesa de mujeres en seguridad y ciberseguridad. «Creo que lo destacable es que muchas de ellas son jóvenes. Cada vez hay más directivas jóvenes que están empujando mucho dentro de las empresas para que se cambien las cosas pero que siguen luchando por lo mismo por lo que llevamos luchando tantos años».

Ella misma, como directora de una agencia de comunicación, sintió esa discriminación «silenciosa» al reunirse con seis directivos de multinacionales que sólo se dirigían a su socio, hombre. «Son pequeñas cosas, que todas pasamos por alto, pero que al escuchar a otras mujeres identificas y te das cuenta. Detalles como ese siguen existiendo». De esta necesidad de dar cobijo, de la falta de presencia de mujeres en encuentros empresariales nació Madrid Woman’s Week. «Decidí crear un evento de directivas para que me contasen por qué no iban a los eventos, por qué no hacían networking y por qué no estaban en los mismos espacios dónde el círculo profesional al que se dedicaban. Y sorprendentemente, todas me dijeron lo mismo». Falta de autoestima, no saber hacer «networking», la incapacidad de conciliación... «Dije, esto se tiene que conocer, así que vamos a contarlo. Así cree esta semana internacional de la mujer , que tuvo que ser así porque con todo lo que teníamos que contar, un día se nos quedaba corto», sentencia Carmen García. Un espacio seguro donde desde hace quince años se habla de deporte, cultura, salud, liderazgo, solidaridad... los sectores donde no estaban representadas y que son prácticamente todos.

Uno de ellos es sin duda la Policía Nacional. Laura Giménez es policía y Presidenta de la Asociación de Policías Nacionales Jubilados. «Fui de las primeras mujeres policías y el machismo estaba. Tenías que demostrar ya para la oposición, que eras mejor que muchos y que cuando entrabas a trabajar te gustaba la calle. Todos los días tenías que pelear y demostrar que no te daba miedo bajarte del coche, enfrentarte a nadie y que podías hacer el mismo trabajo», cuenta a este periódico. Reconoce que se ha encontrado con compañeros machistas, pero su carácter le ayudó a lidiar con ellos. «Tengo que reconocer que hay otras compañeras que no lo han llevado tan bien o que lo han pasado mal porque no tienen el carácter que tengo yo».

Sin embargo, sí reconoce una evolución en el sector en cuanto a alcanzar la equidad de género. «La Policía ha abierto mucho la mano a la mujer. Ahora las promociones son muy grandes y entran muchas mujeres que están llegando a puestos muy importantes. Tenemos una subdirectora general, muchas jefas superiores, comisarias, inspectoras, jefas de grupo... las mujeres están ganando mucho terreno». Pero ve necesario que las mujeres sigan creyendo que pueden hacer estas cosas y que se las anime a salir a la calle. «Hacen falta más mujeres patrullando, pero creo que la Policía Nacional tiene una mentalidad bastante más moderna respecto a otros cuerpos policiales».

El sector financiero, sin duda es otro en los que está costando romper el techo de cristal. Paloma Real, Presidenta de la División de Europa Occidental Mastercard lo sabe bien. «El gran reto es hacerte un hueco de alguna manera demostrar siempre que tienes capacidad de liderazgo y de hacer el trabajo en el que te estás concentrando en ese momento. Ese es el gran desafío en este sector». Por eso cree que necesaria una fuerte preparación, mucha resiliencia y paciencia y rodearse de una red, no solamente de contactos, sino de protección a nivel profesional y personal que te permita desarrollar una carrera profesional equilibrada con tu vida personal. «Ahí juega un papel fundamental la parte de mentorship. He tenido grandes mentores en mi carrera profesional, masculinos y femeninos, y he ofrecido oportunidades de mentorazgo porque también se aprende de las personas que están empezando».

Estas últimas, dice, te ayudan a recordar lo que era estar ahí y entender cuáles son los retos actuales. Hace varias décadas que empezó en el sector por lo que ha podido ver un cambio de escenario. «El mayor cambio es que hay mucha más presencia femenina en puestos de liderazgo, más políticas de igualdad e inclusión -muchas compañías tienen esa voluntad de abordarlo de manera más equitativa y justa para ofrecer oportunidades para todos- y que las nuevas generaciones vienen con ganas de abordar puestos de responsabilidad». La experiencia y el trabajo de estas mujeres, y el de otras muchas, demuestran que el liderazgo femenino no solo es posible, sino imprescindible para el futuro del mundo laboral.