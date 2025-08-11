Una madrileña confiesa amar Madrid en plena ola de calor: "Mientras todos huyen, yo disfruto"

Madrid es de esas ciudades que siempre es tendencia, pero especialmente en verano, cuando las altas temperaturas resultan casi insoportables. Con un clima seco, que puede llegar a los 40 grados en plena ola de calor, la capital española no cuenta con ventaja para mitigar el calor. Mientras muchos madrileños optan por escapar a otros destinos, hay quienes disfrutan de la ciudad pese a las intensas temperaturas.

Vivir con este calor extremo es toda una experiencia. Las calles suelen estar menos concurridas, las terrazas tienen mesas libres y puedes hacer turismo tranquilamente. En este contexto, una joven que vive en pleno barrio de Malasaña ha causado furor al confesar su amor a Madrid con temperaturas que superan los 35 grados.

La opinión que desafía la ola de calor en Madrid

A través de un vídeo en TikTok (@vb.poly), Paula es una de los muchos madrileños que no salen de la ciudad en verano. A diferencia de otros, ella tiene claro que se siente al vivir con casi 40 grados: "Yo amo Madrid en verano". A pesar de reconocer que hace "un calor de locos y estar sudando", ella consigue enumerar tres razones por las que adora esta época.

La primera de ellas es la menor cantidad de gente que hay en las calles, lo que significa menos ruido y más tranquilidad, sobre todo en zonas como la de ella, que vive en el barrio de Malasaña. "Para mí normalmente dormir incluso en la noche es complicado. En verano es perfecto", afirma. Después, hace hincapié en que esto afecta también a las terrazas, que son más accesibles.

"Si quieres tomarte una cervecita, normalmente tienes que esperar 20, 30 minutos en que te den mesa y ahora, por el calor, la gente no quiere estar ahí. Entonces, si tú quieres, puedes hacerlo rápido, aunque te mueras de calor", explica. Por último, subraya que para comer en los restaurantes es más sencillo y no hay ni que reservar. Entonces, con sus razones, la madrileña acaba confirmando que "amo Madrid en general y creo que no es tan grave quedarse en verano, ¿no?".

Calor, hidratación y evitar actividades al aire

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha registrado temperaturas elevadas en Madrid y gran parte del interior peninsular durante la ola de calor que afecta a España. La Comunidad de Madrid se encuentra en alerta naranja por altas temperaturas, con máximas que alcanzan los 40 ºC en varios puntos de la región. El aviso está activo de 13:00 a 21:00 horas, periodo en el que se esperan temperaturas extremas, especialmente en el área metropolitana y el sur de la región.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, mantenerse hidratado y evitar actividades físicas en las horas centrales del día. Sin embargo, como bien señala Paula, el verano en Madrid no solo es calor, sino también una oportunidad para disfrutar la ciudad de una manera diferente.