Más de 10.400 escolares de Fuenlabrada, a la espera del pago de las becas para material educativo

Una noticia que muchos esperaban en este nuevo mes. Más de 10.400 alumnos y alumnas de Fuenlabrada recibirán en la primera quincena del mes de septiembre el importe de su beca municipal para la compra de libros de texto y material escolar.

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 29 de agosto el listado definitivo de beneficiarios de estas becas municipales, que podría incrementarse a lo largo del próximo mes en 1.100 alumnos y alumnas más, ya que todavía tienen que aportar su certificado de escolarización por no estar aún matriculados de forma definitiva, ha informado el Ayuntamiento.

Para ello se iniciará un nuevo procedimiento en la última semana del mes de septiembre. Estas últimas ayudas se aprobarán antes de final de año. El presupuesto destinado a 'Fuenbecas' estará cerca de los 1,2 millones de euros y puede llegar a los 400 euros por estudiante.

Las 'Fuenbecas' están destinadas a familias de Fuenlabrada cuyos hijos e hijas estén matriculados en centros docentes desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato o la Formación Profesional, Educación Especial o Aula Compensatoria, pasando por todos los niveles educativos.

Este programa se suma a otros como las Universiayudas o FuenEnglish, iniciativas que pretenden apoyar a las familias en todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad educativa que reciben los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad.