La mascarilla, por el momento, no será obligatoria en Madrid

La Comunidad de Madrid no contempla, por el momento, volver al uso obligatorio de la mascarilla en hospitales y centros de salud, debido al repunte de casos de la nueva variante de coronavirus, BA.2.86, catalogada como sublinaje de ómicron, según la consejera de Sanidad, Fátima Matute, informa Efe.

A día de hoy, aunque la transmisibilidad de la nueva variante es muy alta, no ha aumentado la gravedad de los casos, sino que son casos leves que en su mayoría no requieren ingreso hospitalario. Por otro lado, hay pocos casos que necesiten medidas más allá de lo que pueda ser una visita a urgencias o al médico dependiendo de la sensibilidad del paciente, explicó ayer Matute a los periodistas.

«De momento, la Comunidad de Madrid no piensa en otras medidas más allá de las que se recomendaron cuando se quitó la mascarilla», afirmó la consejera, quien resaltó que «hay que aplicar el sentido común» y «en sitios cerrados, cuando una persona tiene síntomas respiratorios, es la propia persona la que debe ponerse mascarilla para protegerse y proteger al entorno».

Matute precisó que, «de momento, no se está estudiando el que se vuelva a poner como medida la obligatoriedad el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios, aunque si en algún momento determinado es necesario lo valoraremos, pero, a día de hoy, no se está valorando». Del mismo modo, la Dirección General de Salud Pública será la encargada de decidir si hay campaña de vacunación contra la covid-19 en otoño o no, indicó la consejera.

El pasado lunes, Matute quiso tranquilizar a la población y subrayó que la nueva variante de la covid, BA.2.86, es más transmisible, pero no está revistiendo una mayor gravedad, no hay un aumento en el número de ingresos y en la última quincena va disminuyendo de forma progresiva la tasa de contagio.

En la Comunidad de Madrid, el índice acumulado de esta nueva variante, es de 39 casos por cada 100.000 habitantes. Y el de ingresos hospitalarios, de 2,2 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia acumulada del conjunto de las variantes de coronavirus en mayores de 60 años es de 83 casos por cada 100.000 habitantes a siete días y de 150 casos por cada 100.000 a catorce días, según fuentes de la Consejería de Sanidad.