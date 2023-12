Una Nochebuena de lo más gourmet en Madrid

Ya hay otro ambiente en las calles, el día parece más luminoso y aunque en Madrid hace frío, parece que una calidez universal entibia el ambiente. Los más Grinch podrán argumentar que es el cinismo propio de las fechas, pero permitan que este escribiente se sitúe en el bando de aquellos que celebran el asueto (derecho fundamental del ser humano), los encuentros con amigos y familia y, sobre todo, la buena mesa que nos traen las Navidades. Otro sentimiento muy defendibles, y que elogiamos y comprendemos a partes iguales, es el de la pereza. Las trabajaderas que muchos (seguramente muchas, sobre todo; discúlpenme esta concesión a lo inclusivo) se pegan en estos días son de órdago. Hoy vamos a reunir los mejores sitios para cenar fuera en Nochebuena o, en su defecto, restaurantes que nos proveen de excelentes platos y menús.

El InterContinental es uno de los hoteles madrileños con mayor tradición de celebraciones navideñas. Este año conmemoran los 40 años de la constitución de la comunidad autónoma de Madrid impregnando todas sus propuestas gastronómicas de un refinado casticismo. Para esta Nochebuena organizan una espectacular cena de gala con platos con nombres muy ligados a nuestra ciudad: Puerta de Alcalá es un lomo de rape en salsa pepitoria de azafrán y almendras y una cigala atemperada, y Arco de Cuchilleros, por dar otro ejemplo, una paletilla de lechal deshuesada y lacada con un pastel de setas y trufa negra. Incluye maridaje de vinos, actuación musical en vivo con discoteca, barra libre hasta las 2 de la mañana y una sala de juegos infantiles por 295 euros por persona (125 euros los niños).

Aquellos que disfrutan de las celebraciones hoteleras encontrarán también irresistible la propuesta de Relais & Chateaux Heritage y Relais & Chateaux Orfila. Ambos cuentan con la asesoría de Mario Sandoval, que para la noche más mágica del año propone un menú de auténtico lujo (345 euros por persona) maridado con vinos y champagne con recetas tan festivas como el cangrejo azul con salsa americana picante o su crujiente cochinillo lechón, uno de los platos que mejor controla el chef madrileño.

Otra cena que no dejará indiferente a nadie es la que el chef Juan Suárez de Lezo ultima en Quintoelemento, un espacio en Teatro Kapital que ha sabido ganarse, por derecho propio, su lugar en el panorama gastro. Ojo, que en este caso solo es para mayores de 18 años. El menú (220 euros) se compone de bocados tan selectos como una sopa de cebolla en tres texturas o la pularda rellena de foie con duxelle de setas. Incluye maridaje y acceso a esta veterana discoteca, que lleva haciéndonos bailar 40 años. ¡Ahí es nada!

Un poco más asequible, aunque también deliciosa, es la propuesta de Ozio Gastronómico, uno de los establecimientos sicilianos más solventes de la capital. Via Mare es el menú que Margherita Fuligni ha preparado para la noche del 24 de diciembre. En la minuta (70 euros por persona), platos como Re Neptuno, una pizzetta fritta con crema de burrata y tartar de gambas y pistacho o los espaguetis reale, con botarga siciliana, ralladura de limón y almendras tostada. Existe la opción de completar la cena con un maridaje con vinos sicilianos.

¿Qué no se atreven todavía a abandonar sus domicilios para celebrar el 24 de diciembre? Pues confíen en los profesionales como Yong Wu Nagahira, chef de Ikigai Flor Baja, que triunfa gracias a su personal visión de la cocina como un nexo del estilo nipón, español y francés. Para Nochebuena y Nochevieja pone a disposición de los comensales un servicio de take away de platos diseñados para ser transportados y muy, muy disfrutados, como sus nigiris y rolls y otras propuestas muy de estas fechas, como el dorayaki de foie. Atención y premura para los indecisos, porque estará disponible solo para un número limitado de pedidos, así que hay que reservar, al menos, con 24 horas de antelación. Y si ese día quieren algo más relajado y diurno, en Mena lo tienen. Este bonito espacio forma parte de la oferta del macrocentro comercial LaFinca Grand Café (Pozuelo de Alarcón) y organiza un aperitivo de Nochebuena maridado con Veuve Clicquot y con flamenquito del bueno. Desde las 12 del mediodía, diversión garantizada.