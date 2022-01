¿Sabes cuál es la mejor banda tributo de El Canto del Loco? Inicia hoy gira en Madrid

Han pasado más de 11 años desde que El Canto del Loco nos presentara su última gira, Hasta luego. Estados de Ánimo, considerada la mejor banda tributo nacional a El Canto del Loco, es un proyecto que nos hará revivir la mejor época de este legendario grupo con un cuidado y potente directo. La banda tributo mallorquina, nacida en 2016, ha estado de gira por todo el territorio nacional, llenando las salas más importantes de nuestro país como son la Sala Razzmatazz, de Barcelona, o Sala Caracol, de Madrid, en la que ahora actúa. Sin duda alguna, una ocasión inmejorable para revivir la época dorada de este grupo, ofreciendo a sus seguidores una fiel y cuidada puesta en escena. Un concierto donde no faltarán los grandes éxitos de una de las mejores bandas que ha tenido el país. «Volver a disfrutar» es el título de su gira, que les llevará también a Valencia.

Colaboradores especiales

Para esta cita tan importante, contarán con la colaboración de la banda, también mallorquina, DHI como teloneros y con la participación de Iván Ganchegui, ex guitarrista de la banda original de El Canto del Loco quien celebrará el 20 aniversario de su último concierto con este grupo nada más y nada menos que en la Sala Caracol de Madrid. Fue en este escenario donde colgaron durante 3 noches seguidas el cartel de «no hay entradas». Sin duda será una noche inolvidable. No te pierdas esta cita.

¿Dónde? En la Sala Caracol • C/ Bernardino Obregón, 18 • 21/01 • 21:00 h• Precio: 12 € /Taquilla: 15 €

Mike Sánchez

«R&B/Soul» Concierto repertorio de sus mejores temas de boogie- woogie y rhythm and blues. De ascendencia española, aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta y, aún en el instituto formó The Rockets, un trío de rockabilly. Actualmente es el líder del grupo Mike Sánchez & His Band. ¿Dónde? Sala Gruta 77 • 22/01 • 21:30 h • Precio: Desde 11 €.

Luar Na Lubre Folk

La banda más internacional de Galicia nos presenta su 19.º disco, Vieiras e vieiros, historias de peregrinos, un álbum que recoge la huella artística, cultural y natural del Camino de Santiago a través de las historias y leyendas de los peregrinos, en su recorrido por la ruta xacobea por tierras de Galicia. ¿Dónde? Teatro Circo Price • 25/01 • 20:00 h • Precio: Desde 25 €.

Toundra

«Rock» Una de las bandas instrumentales más aplaudidas de Europa. Los madrileños Toundra presentan su álbum Hex. Su sonido combina riffs poderosos, hermosas melodías y atmósferas intrincadas, todo ello arropado en espaciosas canciones llenas de electricidad que enfatizan la incandescente llama del directo del grupo. ¿Dónde? Sala La Riviera • 27/01 • 19:30 h • Precio: Desde 17 €.

Carlos Núñez

Folk El maestro de la gaita presenta dentro del festival Inverfest A Irmandade das Estrelas, un concierto con el que celebra el 25 aniversario del disco que reunió a un destacado elenco de músicos de todo el mundo. El solista gallego está considerado como uno de los mejores gaiteros del mundo. ¿Dónde? Teatro Circo Price • 22/01 • 20:00 h • Precio: Desde 24 €.

Grises