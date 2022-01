Teatro en Madrid: los dos musicales que ya deberías haber visto y un montaje sobre Roma

Mujer, poder y pasiones

Un montaje histórico ambientado en el Imperio romano. Con versión de Luis Sorolla y dirección de David Boceta, se representa este drama entre lo histórico y lo mítico. Calderón de la Barca nos presenta en La gran Cenobia a la reina del Imperio de Palmira, Cenobia (Isabel Rodes), un personaje casi legendario caracterizado con cualidades como la inteligencia, la prudencia o la belleza. La obra narra la llegada al poder en Roma del emperador Aureliano (José Juan Rodríguez), quien, tras enterarse de la derrota de sus tropas vencidas por Cenobia, emprende la guerra con la misión de traerla a Roma. La obra tiene como temáticas principales la fortuna y el gobierno. Calderón de la Barca presenta la imagen tradicional de la rueda de la fortuna que cambia las vidas de los personajes. El gobierno aparece tratado mediante el papel de la mujer en la esfera pública o la corrupción de la clase política.

¿Dónde? En el Teatro de la Comedia (Sala Tirso de Molina)• Príncipe, 14 • Hasta el 06/03 • Precio: Desde 25 €.

Toma nota 5 propuestas sobre las tablas de Madrid «Un recuerdo después del holocausto» Drama París, final de la II Guerra Mundial. Dos jóvenes judíos de origen polaco, Ana y Zygmunt, sobrevivientes del Holocausto, coinciden a principios de los años 50 en una cafetería parisina y entablan tímidamente una conversación en la que, poco a poco, abren sus almas. ¿Dónde? El Umbral de Primavera • 22/01 y 29/01 • 18:30 h • Precio: Desde 14 €. «El pecado de Eva» Comedia El pecado de Eva es un espectáculo canalla, golfo y con mucha comedia en el que Eva Soriano explicará por qué dejó el paraíso para empezar una nueva vida de lujuria y desenfreno en la Tierra y cómo, finalmente, no pudo cumplir sus expectativas. ¿Dónde? Pequeño Teatro Gran Vía • Hasta el 26/03 • 21:00 h • Precio: Desde 20 €. «Silencio» Drama Monólogo de Blanca Portillo. Vestido con un traje de etiqueta dentro del que no acaba de sentirse cómodo, el dramaturgo va a ingresar en la Academia pronunciando un discurso titulado «Silencio». ¿Dónde? Teatro Español. Sala Principal • Hasta el 13/02 • 19:00 h • Precio: Desde 4,50 €. «Cluedo 1942: Asesinato en el Berlín Express» Teatro interactivo Un espectáculo en el que podrás interactuar con los actores y, además, ¡convertirte en investigador! Un cadáver es descubierto a bordo del Berlín Express en su camino hacia Nuremberg. Cuatro son los sospechosos de haberlo asesinado. ¿Dónde? La Caja Lista • 19:15 h • Precio: desde 14 €. «Burundanga» Comedia Berta es una joven estudiante que está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no se lo ha dicho: no sabe ni si su novio la quiere. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: la burundanga, la droga de la verdad. ¿Dónde? Teatro Maravillas • M, J y V, 20:00 h; S, 19:00 h y 21:00 h; D, 18:00 h • Precio: Desde 14 €.

DOS MUSICALES... que ya deberías haber visto

«We will rock you, el musical» Producido por Brian May y Roger Taylor (Queen) y basado en las canciones de la banda británica cantadas en inglés. La historia está ambientada en un futuro distópico en el que la música ha sido prohibida, pero alguien decide decir «basta».

¿Dónde? En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío • Cta. de San Vicente, 44 • Viernes, sábados y domingos: 17:00 y 20:30 h • Precio: Desde 20 €.

«Tina, el musical» La historia del sonado regreso de una mujer que se atrevió a desafiar los límites del racismo, sexismo y la discriminación por edad para convertirse en la reina mundial del rock and roll. El musical repasa la carrera de Tina Turner para disfrutar de sus mejores temas.

¿Dónde? En el Teatro Coliseum • Gran Vía, 78 • Miércoles y jueves, 20:30 h; viernes y sábados, 18:00 y 22:00 h; y domingo, 18:00 h • Precio: Desde 25 €.

Y lo que llega en febrero

«Lo fingido verdadero», de Lope de Vega Lo fingido verdadero es el nuevo espectáculo del director de escena Lluís Homar a partir del texto de Lope de Vega. Una nueva producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que aborda el tema sobre la vida como una representación teatral cuyos papeles están escritos por Dios. Y nuestro talento como intérpretes será juzgado en función de los preceptos cristianos. Las tres jornadas de la obra nos proponen una fascinante reflexión sobre el destino y sus aparentes arbitrariedades.

¿Dónde? En el Teatro de la Comedia • Desde el 1/02 • Precio: Desde 5,50 €.