Aplicaciones para ligar, robots o el 23F: ocho propuestas para ir al teatro este fin de semana

1. El tiempo entre costuras

El tiempo entre costuras, escrita por María Dueñas, ha enamorado a más de cinco millones de lectores en todo el mundo. Esta increíble historia fue llevada a televisión en formato serie, estando actualmente disponible en ATRESplayer PREMIUM. Tanto la ficción como la novela nos presentan a Sira Quiroga, una joven modista que abandona Madrid en los meses previos al alzamiento, arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre a quien apenas conoce, y se instala en Tánger.

Con una orquesta en directo de siete músicos, dieciocho han sido los actores elegidos tras un riguroso proceso. El papel protagonista ha recaído en Laura Enrech. Esta actriz de sobrada experiencia ha participado en otras obras de éxito como Dirty Dancing, La Verbena de la Paloma o Anastasia.

Una trama de espionaje Dirigida por Federico Barrios (West Side Story) y con la producción ejecutiva de Dario Regattieri, recuperamos la historia de esta joven que, llevada por el amor, marchará desde el Madrid convulso previo a la Guerra Civil a África, donde, sin querer, se verá envuelta en una complicada trama de espionaje. Para María Dueñas, “la adaptación de obras literarias a producciones musicales ha tenido resultados magníficos y es un enorme honor que mi novela se sume a esta aventura”.

Una historia en múltiples soportes Además de la novela original y la serie, la segunda parte de la mítica novela de María Dueñas, llamada Sira, se publicó el año pasado. Acaba la Segunda Gran Guerra llega y el mundo emprende una tortuosa reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los Servicios Secretos británicos, Sira afronta el futuro con serenidad, pero no lo conseguirá. «Recuperar a Sira para esta novela ha sido fascinante», comentó la autora.

¿Dónde? Espacio Ibercaja Delicias, Paseo de las Delicias, 61. Desde el 24/02 (hasta el 22/05). Horario: X y V, 20:30 h; J, 20:00 h; S, 17:30 y 21:30 h; D, 12:30 y 18:30 h. Precio: Desde 27 €.

2. La vuelta al mundo en 80 días

Musical especialmente pensado para los niños. La famosa obra del escritor Julio Verne, publicada en 1872. Con divertidas coreografías y música, recorreremos destinos exóticos sin movernos de nuestra butaca

¿Dónde? Teatro Sanpol, 19/02 y 20/02, a las 12:00 horas y 17:30 horas. Precio: Desde 14 €.

3. Like, el MusicApp

El amor protagoniza la experiencia musical de esta temporada. Imaginemos que conocemos a alguien a través de una aplicación para ligar. Parece la persona adecuada, pero, en la primera cita, descubres que esa persona no es lo que aparentaba ser.

La cosa es… que tú tampoco eres como pensabas. ¿Qué ha ocurrido? Pablo Puyol y Mara Jiménez protagonizan esta obra, un acontecimiento que va más allá de sentarse en la butaca del teatro. Si crees en el amor a primera vista, no te pierdas este espectáculo que nos permite entrar en la realidad que narra el argumento gracias a una aplicación real con la que el público puede interactuar entre sí.

¿Dónde? Teatro Alfil. Pez, 10. 22/02, a las 22:00 horas. Precio: Desde 18 €.

4. Robots Universales Rossum

Escrita por el checo Karel apek en 1920, muy pronto se convirtió en referencia e inspiración para otros autores de ciencia ficción, como H. G. Wells o Isaac Asimov. Esta imaginativa obra teatral nos introduce en una empresa que construye series artificiales, con la finalidad de aligerar la carga de trabajo de los humanos. Se trata de robots, aunque, según los cánones actuales de la ciencia ficción, pasarían más por androides.

La obra ofrece una reflexión sobre temas de actualidad

El autor creó la palabra robot, término procedente de robota, que significa esclavo en checo. Son racionales y pueden hacerse pasar por humanos. Aunque han sido creados para ayudar a los hombres, muy pronto iniciarán una revolución que intentará acabar con toda la humanidad. Una obra de denuncia de los acuerdos de varias potencias europeas con las dictaduras. Javier Arribas, Joan Bentallé, Carmen Mayordomo y Sandra Ortiz asumen el papel de humanos y el de robots.

¿Dónde? La Cripta Mágica. Tarragona, 15. 20/02 a las 20:30 horas. Precio: Desde 14 €.

5. 23F. Anatomía de un instante

Volvemos a la transición en esta obra, adaptación de la novela de Javier Cercas titulada Anatomía de un instante. Será a partir del momento en que Adolfo Suárez permaneció sentado en la tarde del 23 de febrero de 1981. Mientras, las balas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.

¿Dónde? Fundación Teatro de la Abadía, Sala Juan de la Cruz. Estreno: 23/02. De M a S, 20:00 h; D, 19:30 horas. Precio: 21 €.

6. Sueños de un seductor

La famosa película de Woody Allen convertida ahora en obra de teatro. La historia de un cuarentón al que su mujer abandona con la excusa de que a su matrimonio le faltan risas y le sobran películas. El protagonista Allan Fix (Javier Martín), con su sentido del humor, es igual que el autor, Woody Allen. Ana Azorín coprotagoniza esta obra.

¿Dónde? Teatro Amaya, 21/02, a las 20:30 horas. Precio: 18 €.

7. The Rhythm of the Night

La acción se sitúa en 1993, en un Madrid de luces y sombras. Nos presentan a Josito, un estudiante universitario que descubrirá que, en su vida, existe algo más que el estudio. De la mano de las canciones más emblemáticas de la época, seleccionadas por DJ Nano, descubriremos el mundo de la noche a través de sus ojos.

¿Dónde? Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Estreno: 18/02 21:00 horas. Precio: Desde 30 €.

8. Archipiélago

Cuando los caminos de Paula y Óscar, una pareja que lleva 10 años casada, se cruzan con Dani, un popular escritor, algo ocurre que desencadena cambios, conflictos y descubrimientos que harán que sus vidas ya no vuelvan a ser como antes. Esta pareja ha decidido vivir en una nueva casa, el primero de una serie de proyectos comunes.

¿Dónde? Nave 73. Estreno: 18/02, a las 22:30 horas. Precio: 14 €.