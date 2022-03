WhatsApp con Pablo Puyol, protagonista de “Like”

Actor y cantante, Puyol se encuentra en un buen momento de su carrera: está inmerso en proyectos de teatro, televisión y cine. En el Teatro Alfil, ha estrenado recientemente la obra Like.

Like es un musical sobre el amor en tiempos de internet... ¿Cómo te has preparado el papel?

Me lo he preparado tratando de buscar el lado más nerd de mi persona para asemejarme al personaje: un tipo friki, retraído y tímido🤓.

¿Has usado aplicaciones para ligar?

Ya había probado las apps de contactos hace algunos años y tuve una experiencia agridulce💖. Me vino bien en un momento que estaba fuera de España, pero creo que te sientes obligado a quedar con mucha gente. La desinstalé.

La mancha negra está en cines…

Muy orgulloso de ella. Además de esta película, que creo que es mi mejor papel en cine, Dos vacas y una burra🐮, un proyecto que realicé junto a Miguel Ángel Muñoz, se estrenará en el Festival de Málaga.

¿Vas mucho al cine? ¿Cuál es tu género favorito?

Voy muchísimo al cine. ¡Mis géneros favoritos son todos! Lo único que pido a la película es que cumpla las expectativas😭😂😱.

¿Qué nuevos proyectos tienes en televisión?

Por ahora, seguir en Servir y Proteger todo el tiempo que ellos quieran, porque el equipo humano de la serie es impresionante🚨🚑.

Hiciste un cameo divertido en La que se avecina.

La comedia es donde más cómodo me siento y mejor me lo paso. Me encantaría volver a esta serie, la verdad😂.

¿Existe alguna posibilidad de recuperar el grupo UPA Dance?

No, no creo que exista esa posibilidad. UPA Dance tuvo su momento y fue precioso, pero es el pasado. Lo que sí quiero es que la serie vuelva y traiga cosas nuevas, además de las historias que quedaron sin acabar💃🏻🕺🏻.