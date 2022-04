«Pas de deux», de Chevi Muraday y Miss Beige regresa a Cuarta Pared

«Pas de deux» es aquel que es realizado conjuntamente por dos personas. Después de su estreno en el festival Surge y su paso por Cuarta Pared, la pieza de Miss Beige y Chevi Muraday regresa a la misma sala. Ambos artistas decidieron juntarse para una convivencia artística entre la danza y la performance en una obra que gira en torno al «Centro Di Gravità Permanente» de Franco Battiato y la música de Tchaikovsky.

Muraday y Beige se unen para hacer una pieza sin artificios basada en su presencia, sus disciplinas y la comunicación entre ambos y donde la reflexión se cuela entre el humor de la forma y lo serio del contenido. En este particular «Paso a Dos», el diálogo y las reflexiones las pone el espectador y lo coloca, si así lo desea, en una situación que quizá no sepa controlar, en una posición de sorpresa en la que tendrá que jugar. El objetivo es desconcertarlo para que no sepa que va a pasar, porque este «Paso a Dos», a través del juego, le cambia al espectador el eje, el centro de gravedad, incluso el color. Se trata de una propuesta para reflexionar basada en el respeto mutuo y en las ganas de nutrirnos de quienes tenemos al lado.ç