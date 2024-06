Plaza de España, otra isla de innovación en Madrid

Un empuje decidido al emprendimiento. "Madrid in Game", iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, estará presente en el South Summit, el encuentro global de referencia del ecosistema emprendedor del sur de Europa, que se celebrará en Plaza España y «La Nave» de Villaverde, Madrid, hasta el 7 de junio. Este evento se erige como una inmejorable oportunidad para dar a conocer el Campus del videojuego, mostrar la evolución de 22 startups del programa de emprendimiento de Madrid in Game, el Start IN Up Program, con el objetivo de generar sinergias y conectarlas con empresas, emprendedores e inversores internacionales.

El Ayuntamiento de Madrid estará presente con un stand que cobijará a 18 de las 58 empresas que están siendo aceleradas actualmente en el Start IN Up Program: SphereStudios, Barqia Sports, Code Evolution, Second World Games, Algon Games, Edralon, UFOLAB, Quantic Brains, mixonreality, Civersia, Conwiro, Clivi, Scientific Videogames, E-Squad Academy, Taika Studios, Satoshi’s Goal y Have Fun Gamers.

Madrid in Game conectará a sus startups con inversores internacionales para crear oportunidades de negocio y generar conexiones de alto valor dentro del ecosistema de la innovación y el emprendimiento.

Además, durante los tres días que dura el encuentro, "Madrid in Game" protagonizará dos charlas profesionales, siendo una de ellas un panel centrado en la industria de los eSports como inauguración en el escenario principal.

En pleno centro de Madrid, Plaza de España acoge hasta el 5 de junio el «South Summit Street Fest», un evento que precederá a la apertura oficial de la decimotercera entrega del South Summit que convertirá la céntrica plaza en un auténtico festival de la innovación. Una demostración tecnológica inspiradora y participativa al aire libre, diseñada para acercar por primera vez la innovación y hacerla accesible a toda la ciudadanía.