Preocupación por el ruido del aeropuerto en «Sanse»

San Sebastián de los Reyes es una de las localidades más perjudicadas por el ruido que generan los aviones del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Un problema histórico que se ha acrecentado en los últimos dos años. El equipo de gobierno anterior, solicitó en 2021 un cambio en las rutas de las aeronaves por los ruidos y perjuicio que ocasionaban en los vecinos. AENA y ENAIRE lo aceptaron, pero de forma provisional, hasta que los datos obtenidos en las mediciones de ruido efectuadas a lo largo de un año reflejasen si el cambio había dado resultado.

Durante la última reunión, celebrada el pasado 26 de octubre y en la que participaron los diferentes organismos, comisiones de trabajo y los ayuntamientos afectados, los datos recapitulados reflejaban que los ruidos se habían incrementado. Ocurre especialmente en los lugares por donde ya pasaban las aeronaves, como la urbanización La Granjilla o Fuente el Fresno, además de convertirse en quebradero de cabeza para las familias de zonas donde antes apenas se sentía el ruido, como Dehesa Vieja o el casco urbano. Comparando los datos de enero a agosto de 2022 con los del mismo periodo de 2023, en Dehesa Vieja ha aumentado el ruido casi dos decibelios en el periodo del día, mientras que en La Granjilla el aumento ha sido de casi un decibelio y de dos en el periodo de tarde, según el Ayuntamiento.

Ante esta situación, el equipo de Gobierno actual, trabaja desde el inicio de su mandato en soluciones a corto, medio y largo plazo que sean efectivas para lograr una notable reducción del ruido. «Hemos trabajado con los técnicos municipales y vamos a solicitar una reversión del cambio de ruta. Históricamente, por parte del aeropuerto se utiliza la zona norte, que no sobrevuela las zonas poblaciones, para vuelos transoceánicos. En la próxima reunión del ruido les vamos a pedir que se utilice con mayor frecuencia y que la franja de horario nocturno (de 23:00 pm a 7:00 am) tenga una ampliación», explica Lucía S. Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes a este periódico.

Una propuesta que presentarán a AENA y ENAIRE en la reunión que la alcaldesa y el concejal de Medio Ambiente, Diego D. García, mantendrán con sus responsables el día 28 de febrero. La primera solución ha sido consensuada con especialistas en la materia y técnicos municipales, rigurosamente estudiada, y teniendo en cuenta todas las reclamaciones y propuestas presentadas por los vecinos afectados a través de numerosas vías (registro municipal, WhatsApp, email, redes sociales…). En este sentido, se solicitará la reversión del cambio en la codificación de salida corta, actualmente en vigor. Es decir, se pedirá que se revierta la propuesta del Ayuntamiento del 6 de octubre de 2021, implantada el 8 de septiembre de 2022, que ha supuesto un gran perjuicio para el municipio. A su vez, se solicitará implantar la solución técnica que posibilita agrupar las trayectorias en un único haz (solución mediante Radio Fijo RF) buscando disminuir el impacto acústico en todos los núcleos de población afectados. «Esperamos que acojan bien las demandas que les vamos a trasladas. La relación con AENA y ENAIRE es buena, pero no me vale, quiero que igual que se aceptó un cambio de ruta, también se revierta. Eran conscientes de que el ruido iba a seguir subiendo, por eso lo aceptaron de forma provisional», apunta la regidora.

Desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, se muestran preocupados ante la ampliación que sufrirá el Aeropuerto Madrid Barajas, anunciado hace solo unos días en FITUR por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «No sabemos nada. Con la situación que tenemos encima de la mesa y no se nos ha informado de si habrá más vuelos y en consecuencia, más ruido». Por su parte, AENA asegura cumplir de forma «escrupulosa» las normativas en materia de impacto acústico y mantener una relación permanente y constante con los municipios del entorno. En este sentido, siempre ha trabajado para conciliar la operativa del aeropuerto con el bienestar de los vecinos del entorno y desde hace más de dos décadas se han tomado medidas para minimizar el impacto acústico que producen las aeronaves sobre las poblaciones cercanas. Respecto a la ampliación, «en ningún caso la sufrirá el campo de vuelo y dado que el desarrollo no excede el límite actual del aeropuerto, no se prevén incrementos de ruido a lo ya contemplado y autorizado en la Declaración de Impacto Ambiental vigente de 2001».