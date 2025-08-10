Herido grave un ciclista de 60 años en Chamberí

Un hombre de 60 años ha resultado herido grave este sábado tras sufrir una caída cuando se desplazaba en su bicicleta por un paseo ciclista en el distrito madrileño de Chamberí.

Según ha informado una portavoz de Emergencias Madrid, el varón se cayó en la calle Santa Engracia, a la altura del número 122, por causas que todavía están siendo investigadas por Policía Municipal, aunque testigos han reportado que el ciclista se cayó solo.

Los primeros en atender al herido, que presentaba un bajo nivel de consciencia, fue una dotación de Bomberos de Madrid que pasaba por este punto de la capital tras salir de su base, ubicada en la misma calle.

Tras dar el aviso, poco antes de las 19 horas, se movilizan sanitarios del Samur-Protección Civil que comprueban que el hombre sufre un traumatismo craneoencefálico y facial importante. Una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital Clínico San Carlos en un convoy escoltado por Policía Municipal para facilitar y agilizar su llegada.