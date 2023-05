El PSOE retiene San Fernando de Henares y Coslada

Las elecciones han teñido de azul los municipios del este de la región. Sin embargo, solo en uno de los cinco más grandes logró imponerse por mayoría absoluta. El popular Ignacio Vázquez lleva al frente de la Alcaldía de Torrejón de Ardoz desde 2015 y también lo hará los próximos cuatro años gracias a los 21 ediles logrados ayer. Hasta estas elecciones, al frente de las alcaldías de Alcalá de Henares, San Fernando de Henares y Coslada estaban candidatos socialistas. Solo en dos de ellas seguirá siendo así. Javier Corpas, alcalde de San Fernando de Henares, superó por un escaño la mayoría absoluta, fijada en 11 ediles, en estos comicios: el doble de los acumulados en las últimas elecciones y donde necesitó el apoyo de Ciudadanos para poder gobernar. Mientras que en Coslada, es posible el gobierno de la izquierda si en los próximos días PSOE, Más Madrid y Podemos, llegasen a un acuerdo y lograr así los trece escaños necesarios para la mayoría.

Alcalá de Henares vivió un vuelco electoral. Los socialistas perdieron un escaño en comparación con los últimos comicios, pero los once alcanzados ayer no serán suficientes, ni con el apoyo de Más Madrid –que solo logró dos concejales- para llegar al gobierno. Sin embargo, si el Partido Popular –también con once escaños– llegase a un pacto con Vox, los alcalaínos podrán tener un gobierno de derechas con Judith Piquet como candidata.

Pero sin duda, la gran sorpresa del este de la región ha sido Paracuellos del Jarama. Desde 2019 tiene un gobierno de izquierdas conformado por seis concejales de Ciudadanos, cuatro de Iniciativa Ciudadana por Paracuellos (ICxP) y uno del Partido Socialista. Teniendo en cuenta que en estos comicios el partido naranja ha desaparecido, ICxP ha visto sus votos reducidos a la mitad y los socialistas han mantenido su escaño, la única opción viable sería la del gobierno popular que sí alcanzó la mayoría absoluta y que alzaría a Jesús Muñoz como alcalde de la localidad. En definitiva, esta zona de la región ha sido reflejo de la marea azul que ha teñido toda la Comunidad de Madrid y que ha alzado a los populares con las dos mayorías absolutas a la presidencia y la alcaldía de la capital.