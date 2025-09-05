Reyes Maroto fantasea con "el fin de la era Almeida" y asegura que "el PSOE está fuerte"

Con las elecciones aún lejanas... algunos especulan con los resultados de unos comicios que nadie sabe a quienes tendrán de protagonistas. En ese sentido, la ahora portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido al alcalde que deje a un lado la "confusión" y desvele su futuro este mismo lunes, en el Pleno del Estado de la Ciudad, después de que días atrás declarase que tendría que reflexionar sobre su potencial candidatura -aunque el regidor afirmó esta misma semana que si hoy hubiese elecciones sería candidato seguro-, ha augurado el fin de la 'era Almeida' y ha acusado al primer edil de instrumentalizar el Consistorio para sus intereses partidistas tomando a los madrileños como "rehenes".

En una rueda de prensa previa al Pleno extraordinario del lunes, la socialista se ha mostrado convencida de que la "era Almeida parece que se está acabando" porque "mientras los vecinos y vecinas siguen pidiendo soluciones, él se está pensando si sigue o no sigue".

"Así es como hemos arrancado el curso político y creo que tiene que desvelar el lunes cuál es su futuro y, desde luego, no usar de rehenes a los madrileños y madrileñas para decidirlo porque la institución está por encima de los intereses partidistas", ha argumentado.

Por contra, el PSOE "está fuerte", tiene "proyecto alternativo para seguir trabajando por los vecinos y vecinas de Madrid", una ciudad que "necesita políticas ambiciosas y realistas", ha afirmado la también secretaria general del PSOE Madrid Ciudad.