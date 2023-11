Rocío Albert: «Hay margen bajar más los impuestos en 2024 en Madrid. Es buena receta para recaudar»

Acaba de presentar los presupuestos de 2024, que considera que mantendrán a Madrid como motor económico de España. Pero también asegura tener la receta para intentar lograr el pleno empleo y aliviar el bolsillo de los madrileños.

Ya se han presentado a la Asamblea el proyecto de Presupuestos para 2024 y la mayoría absoluta del PP garantiza que saldrán adelante. ¿Qué margen hay para que se puedan introducir propuestas de otros grupos parlamentarios?

El margen es del cien por cien, siempre que sean propuestas constructivas que añadan valor. Estos son unos presupuestos centrados en todos los madrileños y en mantener unos servicios públicos de calidad y eficientes.

¿Qué Madrid visualizaremos con las cuentas que se han previsto para 2024?

Son unos Presupuestos que crecen el 19,6% con los que pretendemos que Madrid siga siendo la Comunidad más próspera de toda España, en la que haya mucha actividad económica, donde el ciudadano no se sienta agobiado por una fiscalidad excesiva, donde haya mucho emprendimiento y servicios públicos de calidad. Por eso invertimos casi el 90% en lo que llamamos gasto social. Vemos un Madrid que no es solo que esté de moda, sino que es la región de referencia, es el motor económico de España y estamos convencidos de que lo va a seguir siendo.

¿En qué medida han condicionado estos presupuestos la situación de incertidumbre económica o que no se sepa todavía, por ejemplo, las entregas a cuenta a las autonomías?

A nosotros nos parece que ha sido una falta de lealtad institucional absoluta porque, teniendo en cuenta el tiempo que lleva el Gobierno en funciones, que ya vamos camino de tres meses y medio largos, hubiera sido muy fácil que el que el Ministerio de Hacienda nos hubiera dado la información, aunque fuera de manera informal o a través de un Real Decreto ley. Que el Gobierno central no tenga Presupuestos nada tiene que ver con que no tengamos una información fehaciente sobre las entregas a cuenta del año 2024 y la liquidación de 20222.

Teniendo en cuenta los estudios que hay y otros internos, además de la evolución de los grandes impuestos hemos hecho una previsión prudente. Hemos presentado unos presupuestos en equilibrio. Es decir, nuestro nivel de endeudamiento va a ser cero. También cumplen con todas las reglas fiscales de la Unión Europea.

Los presupuestos ya contemplan cinco bajadas fiscales que afectan a tres ámbitos. ¿Hay margen para seguir aliviando la presión fiscal a lo largo de 2024?

Tenemos una legislatura de cuatro años y sí hay margen para bajar impuestos, porque siempre es buena receta para recaudar más, como hemos podido comprobar. No tenemos aún datos sobre lo que supuso la rebaja de medio punto en el tramo autonómico del IRPF de 2022, pero la de 2018 supuso unos ingresos de 975 millones más. Ya hemos anunciado que presentaremos el proyecto de ley para una deducción del 20% dirigida a nuevas inversiones, tanto de personas que vienen del extranjero como de los que retornan, tanto para activos inmobiliarios, siempre y cuando sean su residencia habitual, como activos mobiliarios. Eso sí, siempre que la inversión se quede seis años. Es una medida que ya se quiso aprobar en el pasado y no se pudo porque Vox la frenó. También habrá deducciones para quienes se vayan a vivir a municipios de la Comunidad. Tenemos localidades en las que hay de todo y es posible teletrabajar.

«Temo que Sánchez pueda materializar la armonización fiscal. Está dispuesto a lo que sea»

En el último Pleno de la Asamblea, Más Madrid decía que los presupuestos que ha diseñado no sirven para llenar la nevera de los madrileños y persisten en hacer regalos fiscales a los que más tienen. ¿Qué le opina de estas afirmaciones?

Creo que son ya frases hechas y mantras que no se ajustan a la realidad, porque nuestros presupuestos son de 27.558 millones, de los cuales casi el 90% va a gasto social. Con ellos va a mejorar la Atención Primaria, habrá más fijos en la profesión, más dinero para las guardias hospitalarias, más becas, sobre todo en Educación Infantil, aunque también en Bachillerato y FP. Se incrementa el número de profesores al bajar el número de alumnos por clase a 25. Todos los días hay un millón de personas atendidas por nuestros servicios sociales, se mejora el contrato de comedor de todos los centros de día y residenciales, se amplía las líneas 3, 11 y 5 de Metro, se mejoran las cantidades que se ofrecen para vivienda. Y así un largo etcétera. No entiendo como dicen que estos presupuestos no solucionan problemas. Va todo destinado a unos servicios públicos mejores y más eficientes.

El Gobierno central ha tenido una falta total de lealtad institucional con las entregas a cuenta»

¿Cree que la política de bajada de la presión fiscal de Díaz Ayuso ha marcado la senda a otras comunidades del PP que han hecho lo mismo?

Sí, lo vemos todos los días. Y nos alegramos, porque pensamos que es bueno para toda España. Lo hemos visto en Andalucía, Valencia, Aragón...Lo que hace falta es que otras comunidades autónomas socialistas también hagan lo mismo.

Si finalmente Pedro Sánchez logra investirse presidente, ¿teme que pueda materializar la polémica armonización fiscal de la que tanto se ha hablado?

Claro que lo tememos porque como está dispuesto a lo que sea para ser presidente del Gobierno...Está el tema de la amnistía, el del potencial referéndum y el del déficit fiscal que se inventan. Y ahora quieren que les condonen la deuda y, por otro lado, que nos armonicen a todos y que desaparezca nuestra competencia fiscal. Pero para eso, aunque yo ya les creo capaces de todo, tienen que cambiar la LOFCA y la Constitución, porque la autonomía fiscal está recogida en ambas leyes. Si se van a cambiar las reglas, lo lógico es que se haga en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre todas las regiones y no en los despachos de Barcelona y Waterloo. También temo que Madrid siga estando infrafinanciada, porque ya ocurrió en la anterior legislatura.

Una de los asuntos de los que se habló fue de incentivar a los funcionarios de las oficinas de empleo que tengan más éxito a la hora de lograr colocación a los demandantes de trabajo. ¿Se ha concretado ya esta iniciativa?

No está concretada pero estamos trabajando en ella y estamos dispuestos a dar incentivos a aquellas personas que hagan bien su trabajo y tengan mejores resultados en cuanto a empleabilidad. En la anterior legislatura ya se dio una vuelta a las oficinas de empleo, pero vamos a seguir trabajando para que los demandantes de empleo vean resultados.

El Gobierno central prevé tarifas bonificadas en el transporte hasta diciembre. ¿Por qué Madrid no va a mantener su subvención si el Ejecutivo de Sánchez tampoco lo hace?

Si Sánchez no mantuviera la subvención volveríamos al sistema original, que también está muy subvencionado. No se mantendría porque nosotros tenemos un acuerdo con Renfe que lo que permite es que el tren de Cercanías esté subvencionado. Si quitan la ayuda y tenemos que pagar a Renfe por este servicio nos saldría realmente caro.

Ahora que se habla de la jornada reducida de 37,5 horas por el pacto PSOE-Sumar. ¿Qué impacto cree que puede tener en Madrid?

Pues es una verdadera barbaridad. Es imposible. Cualquiera que entiende de mercados sabe que funcionan con el concepto de ingresos y costes. Si esos costes laborales crecen de manera artificial porque se trabajara menos horas, lo que ocurriría es que habría una bajada de la productividad y nosotros ya no competimos con el resto de España, sino con todo el mundo. Las empresas lo van a tener muy difícil y lo único que va a provocar es un aumento del paro.