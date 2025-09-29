Santa Lucía, Iberia y el Ayuntamiento de Elche, premios The Family Watch a las mejores campañas publicitarias

Las campañas publicitarias en categoría Campaña de Navidad, "El Dilema" de Iberia; en categoría de Institución Pública, "Malcríalo", del Ayuntamiento de Elche y en categoría de Entidad Privada, “Una vida contigo”, de Seguros Santa Lucía , han sido las ganadoras de la X Edición de los Premios de Familia TFW a las mejores Campañas Publicitarias. Con estos galardones, la Fundación The Family Watch quiere reconocer aquellas ideas creativas y el trabajo publicitario que resaltan y fomentan una imagen positiva de las familias y del papel que desempeñan en la sociedad.

En las pasadas ediciones, otros ganadores fueron “La vida es”, de Suchard; “Mimaos”, de Correos; “El agradecimiento más tierno”, de El Pozo, o "Regala deporte, regala vida", de Decathlon España.

Este año, el jurado, una vez más presidido por el productor José María Irisarri, presidente de Onza Partner, ha estado formado por: Javier Rojas y Luis Izquierdo de la entidad Influencia Hispana; Marisa Dorta, periodista de A3 Media; José Antonio Méndez, director del área de Familia del periódico El Debate; Alicia de Mendizábal, guionista; Mónica Sánchez-Rubio, directora de la Fundación Hispano-Judía; María José Olesti, directora general de The Family Watch y Javier Gardeazabal, notario de Madrid.

Para la directora general de The FamilyWatch, María José Olesti, “un año más, con estos premios hemos tratado de dar relevancia a la imagen que se proyecta de las Familias desde las campañas publicitarias. Tres categorías diferentes en las que se destaca y da valor a la figura paterna (Ayuntamiento de Elche); la importancia de las relaciones familiares en Navidad, de Iberia, y la visión de las distintas etapas de la vida con Santa Lucía, valorando lo importante que es tener cerca a la familia. Son diez años apostando por premiar a entidades públicas y privadas que siguen teniendo en mente que las familias son el motor de nuestro país”.