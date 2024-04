Seis sitios en los que comer bien en Pozuelo

Hay vida gastronómica más allá de Madrid centro, así que hoy dedicamos estas líneas nuestros restaurantes preferidos de Pozuelo. Cierto es que en numeras ocasiones hemos desmigado en esta página alguno de LaFinca Grand Café, por eso, en esta ocasión nos centramos en La Terraza del Lago de Mena, la nueva propuesta del grupo LEW Brand con cocina non stop a cuya inauguración hemos asistido. Es un planazo, porque es posible optar por una de las mesas altas para un picoteo o alguna de las bajas a la orilla del lago, donde alargar la sobremesa hasta que caiga el sol cóctel en mano. Para abrir boca, no prescindimos de las croquetas de Jamón Ibérico, ni de la ensaladilla de gambas a la brasa con encurtidos ni tampoco de los torreznos de cochinillo con patatas revolconas. Como platos fuertes, los tacos de chuleta madurada con puerro crujiente, kimchi y guacamole es tan buena opción como la berenjena asada con parmesano, mozzarella y pesto. Los cócteles son cosa de Rafael Belmonte y Alonso Serrano, quienes nos recomendaron Infierno, preparado con Belvedere, fruta de la pasión, chocolate blanco, lima y prosecco. Seguimos. Aurelian Catalin Lupo, Cata para los amigos, es un alquimista del fuego, que controla con maestría en una de las mejores parrillas de España y, claro está, de Madrid. En La Taberna de Elia (tabernadeelia.com) propone una carta de carnes con cortes de ocho razas: ternera de la Sierra de Guadarrama y Ávila, lomo alto de angus argentino, black angus prime, vacuno centroeuropeo con maduración de 40 y 80 días, vacuno mayor nacional, buey gallego (o del norte de Portugal), wagyu Kagoshima Sanuki y kobe. Para acompañar a cualquiera de ellos, escoja entre los pimientos en tres versiones, la ensalada de lechuga, tomate y cebolla o las patatas fritas. Por las noches, sugiere cuatro menús (Verde, Del Mar, Carnívoro y Classic) por 35 euros. A La Roteña no es un restaurante cien por cien gaditano, pero vamos a degustar la maravillosa urta a la roteña, como especialidad de la casa que es. ¿Conocen Paschi (paschi.es)? Se trata del destino idóneo en Pozuelo para conocer la cocina tradicional peruana del cocinero Jonathan Ordóñez. Para ello, opte por uno de los menús que elabora: el Paschi, en el que los matices andinos y sus insumos se unen con los buenos productos españoles, y el Express, sólo de lunes a viernes para comer, compuesto por platos más emblemáticos de la carta. Imprescindible es el ceviche de vieira, el locro con langostinos y la chaufa chilli crab. Antes o después de abandonar la mesa, un consejo: instálense en La Barra Pisquera, donde disfrutar de algún cóctel con pisco o de un chilcano. Hemos de decir que Barco Aparicio (barcoaparicio.com) es otro de nuestros restaurantes favoritos de la zona, ya que la calidad-precio de las joyas del mar que es posible disfrutar es imbatible. Sepan que los cortes de atún los bordan, tanto el tataki como el tartar sólo o con ostras. Como mariscos, las estrellas son la gamba roja, de Garrucha, la blanca, de Huelva, y los carabineros, aunque desde la mesa se ven desfilar berberechos, navajas, zamburiñas, camarones, percebes, centollas, erizos y angulas en su momento de plenitud. Entre los pescados, destacan esas piezas en pleno esplendor, como la urta, de Cádiz, el pargo, de Conil, el virrey, de Cudillero, el besugo, de Tarifa, los loritos, de Baleares, y el salmonete, de Burela. Un festín en toda regla. El templo de Teto Bargueño es Zurito (zurito.com). La suya es una cocina honesta, con fundamento y base, así que es posible acudir tanto para rendir tributo a un buen aperitivo como para comer, y saborear una sobremesa como Dios manda, o para cenar. ¿Qué pedir? La flor de alcachofa a la plancha, los torreznos y la ensalada de berros con burrata son raciones ideales para compartir antes de rendirse ante la chuleta madurada de vaca simmental, el steak o el machete (costilla) de ternera glaseada con ají panca, ya que el chef da mucha importancia a la buena carne.

LA TERRAZA DEL LAGO DE MENA

Dónde: LaFinca Grand Café. Zona del Lago. Avda. José Luis García Cereceda, 5.

Reservas:

676636968.

menalafinca.com

Ronda 14. Ceviche de rocoto Ronda 14

No te pierdas

Ceviche de rocoto

► El cocinero Mario Céspedes lo sirve en Ronda 14 (ronda14.com) con fritos de pescado, una delicia que nos entusiasma tanto como las gyozas criollas de ternera y manitas de cerdo, el riquísimo nigiri-hamburguesa de wagyu con rocoto y queso azul y el roll de chopito y tinta de calamar.