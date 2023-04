Pistoletazo electoral de Ayuso para parar a la bomba de relojería que es Sánchez

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este jueves que los españoles están sentados "sobre una bomba de relojería" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado "por agarrarse al poder".

"¿Cuánto nos costará el Gobierno más caro, ineficaz, irresponsable e insolidario de la historia?", se ha preguntado, durante su intervención en la presentación de los candidatos populares a las alcaldías de los 179 municipios de la Comunidad, en la plaza de toros de Las Ventas.

La dirigente madrileña ha criticado que algunos hayan ido "desmontando poco a poco el andamiaje institucional" para debilitar "desde dentro y modular a su gusto un nuevo país donde impera el más fuerte y desleal con la nación, el que menos aporta y el que más impone". Un acto en el que compartió protagonismo también con José Luis Martínez-Almeida.

"Muchos se han aprovechado de la riqueza lingüística y el mapa autonómico para promover sentimientos y supuestos derechos con los que perpetuarse en el poder a costa de españoles, cada vez más abandonados y debilitados en su propia tierra; y otros han ido debilitando nuestra educación, la fortaleza de nuestras instituciones y de su memoria sectaria hacen ley e historia para pretender dirigir nuestro futuro, futuro en común, dinamitándolo y dominándolo", ha trasladado.

A su parecer, "son muchos los ejemplos" que se ven cada día: "afines en la cúpula de las instituciones que han de servir de contrapeso al poder político, escandalosas destituciones de los mejores, leyes profundamente ideológicas, utilización torticera de los parlamentos contra otros e incumplimiento de los programas electorales".

"Todo esto se traduce en deterioro del Estado de Derecho, inseguridad jurídica, expulsión de empresas, ralentización del mercado laboral, de las oportunidades para los jóvenes, deuda pública, abandono del campo y el patrimonio natural, ofensa, agravio, desincentivo, dependencia del poder...", ha enumerado a continuación.

En este punto, ha criticado que España se acerque "a la escalofriante cifra de casi mil violadores y agresores sexuales que se han visto beneficiados por la ley del 'si es sí". A su parecer, se trata de "una ley que Sánchez presentó como el gran ejemplo para el mundo, marca de su gobierno, una marca que ahora será un estigma que llevará toda la vida".

Además, ha sostenido que "el daño de esta ley, y de todas las demás leyes de ingeniería social hechas al margen de los órganos consultivos y de la sociedad, es un daño que costará "décadas arreglar". "Por eso a Sánchez lo dejan solo los barones socialistas en la Intermunicipal del PSOE este fin de semana en Valencia. Un Sánchez que acosa a las empresas y lleva 44 días sin responder a las llamadas del presidente de Ferrovial", ha señalado.

Yolanda Díaz

La presidenta del PP de Madrid ha considerado que "el gobierno de las sonrisas y los derechos resulta que es el gobierno de la precariedad laboral, de los fijos discontinuos de Yolanda Díaz", la que ve como "vicepresidenta más incompetente de la historia de España". En este punto, ha criticado que hayan "duplicado los fijos discontinuos también en Educación, sin estar permitidos, y este verano mandan al paro a los docentes sin pagarles las vacaciones".

Considera que, por mucho que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, intente "borrar registros o no permita actuaciones en según qué dependencias pasados unos días", "no lavarán la vergüenza del Tito Berni" porque "no pueden borrar los sobres con dinero y el bochorno de todos los socialistas decentes".

"Por mucho que quieran maquillar los informes del FMI esta y todas las instituciones advierten que a la España de Sánchez se la come la deuda pública. Las previsiones de crecimiento son a la baja, la falta de transparencia asusta y no se pone en marcha ninguna reforma estructural", ha declarado.