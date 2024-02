"The Economist" subraya la pujanza y el impulso económico de Madrid

No es la primera publicación, ni a buen seguro será la última revista o periódico internacional, en destacar a la Comunidad de Madrid y su pulso económico y social en crecimiento. "The Economist" ha desgranado, en un pormenorizado análisis, el auge que vive Madrid. En primer lugar apunta al buen momento a nivel económico y del sector de la construcción, con los nuevos desarrollos urbanísticos en distintos puntos de la región.

El semanario repasa que Madrid está teniendo su momento de gloria a nivel turísticos, deportivo y social. "Los turistas acuden en masa, pero también los posibles residentes", señala. Entre los ciudadanos que están llegando a la capital resalta que se incluyen "estadounidenses que huyen de una política tóxica, europeos del norte y que buscan una gran ciudad donde vivir cómodamente y, sobre todo, latinoamericanos". Apunta que "algunos vienen a trabajar en la construcción, la atención sanitaria o la hostelería. Otros son venezolanos ricos y mexicanos que huyen del populismo confiscatorio".

El peso de Madrid en España, asegura, también está creciendo. "En 1980 la región representaba el 15% del PIB español. En el 2022, esa cifra fue del 19%, expandiéndose incluso más rápido que la proporción de Madrid respecto a la población española".

Como polo de atracción, "entre los años 2018-22, Madrid atrajo alrededor del 71% de la inversión extranjera en España". The Economist hace hincapié en que Madrid cuenta tres museos el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, que reciben a más de 7 millones de visitantes al año. También hace alusión al museo del estadio Bernabéu, sede del club de fútbol Real Madrid, que atrae a más de un millón de personas al año. Y apunta que la región y su capital acaba de anunciar que a partir del 2026 contará con un carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1. Además, "el número de musicales en la ciudad se ha duplicado a 14 ó 15 desde la pandemia". Y también pone de relieve que la gastronomía "cada vez se está volviendo más sofisticada".

En el apartado de la construcción, motor del crecimiento sin duda, apunta que Madrid va a desarrollar un nuevo barrio, Madrid Nuevo Norte, cerca de la estación de tren de Chamartín. Donde actualmente se encuentran cinco rascacielos, pero se planean otros nuevos para 2050, creando un nuevo centro de negocios. Alrededor de un tercio de los 10.500 pisos que se van a construir contarán con algún tipo de protección pública.

La revista británica recuerda que se trata de una autonomía gobernada por el Partido Popular y su política tributaria de rebajar impuestos para atraer ciudadanos e inversiones, frente a las políticas del Gobierno central, con una coalición de izquierdas. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "la belicosa presidenta regional" ha emprendido una campaña tributaria para rivalizar con Pedro Sánchez.

Según José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, el punto de inflexión se produjo "con la pandemia", cuando Ayuso se enfrentó con Pedro Sánchez para mantener abiertos los negocios. "Before, it was the best-kept secret. Now it is the place to be".(“Antes era el secreto mejor guardado. Ahora es el lugar donde hay que estar”) dijo Almeida, pronunciando esa última frase en inglés, en una de sus últimas comunicaciones públicas.