El tiempo para hoy en Madrid: Máximas en ascenso y por encima de los 30ºC

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este jueves apunta a unas temperaturas máximas en ascenso que volverán a subir por encima de los 30ºC. El mercurio se moverá entre los 14ºC y los 32ºC dependiendo de la hora del día y de la zona de la región.

Los cielos permanecerán despejados, con algún intervalo de nubes bajas en la Sierra al principio de la jornada, sin descartar alguna niebla en las cumbres. Por su parte, las mínimas se mantienen estables y el viento soplará flojo. Los termómetros oscilarán entre los 17ºC y los 31ºC en Madrid; los 14ºC y 32ºC en Alcalá de Henares; los 15ºC y los 32ºC en Aranjuez; los 14ºC y los 27ºC en Collado Villalba; los 16ºC y los 31ºC en Getafe y 14ºC y los 31ºC en Navalcarnero.