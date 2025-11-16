Un toro sin embestidas

El entorno de esas viejas cepas en la zamorana tierra de Toro, hundidas en suelos austeros y luminosos, confiere una estructura delicada y pule cualquier aspereza. La verdad de sus maduraciones ofrecía hace años vinos más severos, casi de recuerdo antiguo. Hoy Vatan transita otra senda, más precisa y abierta, con una fruta nítida, serena, incluso con un leve pulso mineral que encaja con el paladar actual. Es un vino que no necesita, para nada, elevar la voz. Todo en él fluye con una armonía que sorprende por su delicada naturalidad. Fruta, calma y un juego de equilibrios que sostiene un paso de boca largo y sin percibir aristas de ningún tipo.

En esa transformación está la mano de Jorge Ordóñez, uno de los nombres esenciales en la recuperación de viñedos singulares en nuestro país. Su mirada siempre fue la de un pionero que entendió el valor de preservar la identidad íntima de cada paisaje. Concretamente, en estas viñas encontró un diálogo distinto. Por ello, escogió plantas viejas, redujo los rendimientos a lo imprescindible y buscó vendimias que respetaran al máximo la serenidad del fruto. Su trabajo ha permitido que un territorio precisamente conocido por la potencia pueda hablar en la actualidad con un lenguaje más fino. Así, este tinto es el resultado de esa convicción sin complejos. Elegante, suave y fiel a una tierra que él supo escuchar con detalle.

Bodega: Jorge Ordóñez

Vino: Vatan Tinta de Toro 2021

D.O.: Toro

Pvp: 28,90 euros

www.jorgeordonez.es