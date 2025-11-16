La Carrera Ponle Freno bate récord de participación en Madrid con 21.182 participantes

La Carrera Ponle Freno, con distancias de 10 y 5 kilómetros, celebró en Madrid su decimoséptima edición con 21.182 participantes, récord de la prueba y, por tanto, de recaudación para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (285.000 euros), y con los maratonianos Abel Antón y Martín Fiz como embajadores.

El circuito 2025 de la Carrera Ponle Freno llegó a Madrid, su penúltima parada antes de Las Palmas de Gran Canaria (30 noviembre), en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Antes hizo su parada en Badalona, Palma de Mallorca, Zaragoza, Málaga, Valencia, Vigo, Bilbao y Santander.

El objetivo de la carrera y del movimiento de esta acción social impulsada por Atresmedia, junto a Fundación AXA, es reducir el número de fallecidos en accidentes de tráfico y, por ello, aparte del trabajo de sensibilización y prevención en campañas, todo el dinero recaudado va para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

"Más del 65% de los accidentes son en entorno urbano, de ellos el 53% son heridos graves con hospitalización y el 27% de fallecidos lo hacen en ciudades. Son unas 500 muertes al año y el 80% son usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, patinetes y motoristas). Reducir ese número, al menos a la mitad en 2030, solo se puede conseguir trabajando con todos los actores en zonas urbanas e interurbanas", recordó hace unos días Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA.

Los ganadores en los 10 kilómetros fueron Mohamed Massat Bouzahar (CAI Gran Canarias) con 29:38 y Leire Castrejón Valero (S.S Reyes C. Menorca) con 37:15. Los dos embajadores de la prueba, los campeones del mundo de maratón Abel Antón y Martín Fiz, participaron en la carrera.