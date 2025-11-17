Los radares de Madrid facturan 4.500 euros cada hora

La plataforma Automovilistas Europeos Asociados (AEA) publicó un informe este lunes en el que asegura que los radares de la Policía Municipal de Madrid han facturado más de 4.500 euros cada hora en los primeros seis meses del año, siendo los más "multones" los situados en la M-30, donde se registran más de la mitad de las infracciones de velocidad.

Durante los primeros seis meses del año, las mediciones de los radares derivaron en 173.712 denuncias por exceso de velocidad, con un valor económico de 19.995.600 euros. Estos datos suponen un descenso del 36,3% respecto del número de denuncias de velocidad formuladas en el mismo período de 2024 y una facturación por multas de más de 4.500 euros a la hora (4.565,2 euros). Según el informe de AEA, la causa principal del descenso es el "apagón" en algunos de los radares de la M-30 y la A-5 por las obras en estas dos vías.

La mayoría de las infracciones (el 49,4% de los casos) se produjo por no respetar el límite de velocidad de 70 km/h, que coincide precisamente con el existente en los túneles de la M-30. No obstante, la velocidad media a la que se circula por esta vía ha bajado de 74 a 73 km/h.

La velocidad más alta registrada por los radares de la capital fue la de un conductor que en el mes de enero, a las 20.55 horas, circuló a 160 km/h por el kilómetro 27,0 de la M-30. En dicho punto, el límite es de 90 km/h.

El radar más activo o más "multón", según lo califican desde AEA, fue el situado en el kilómetro 4,150 de la M-30 (túnel de la Avenida de Portugal, entrada a Madrid), con 21.610 denuncias, seguido por el radar situado en el km 19,8 de la M-30, con 19.238 denuncias, y el del km 10,3 de la M-30, con 18.966 denuncias. Si bien el situado en el Subterráneo de Costa Rica es el que ha experimentado el mayor incremento en el número de denuncias formuladas.

La M-30 sigue siendo la vía que contabiliza el mayor número de infracciones por velocidad, 95.127 denuncias, lo que supone el 54% del total. No obstante, AEA advierte en su informe de que en el primer semestre de 2025 se ha notado una importante disminución del 53,8% en el número de denuncias formuladas por los radares de la M-30, debido a que muchos de ellos están inoperativos por las obras de remodelación que se están realizando en dicha vía y a los reiterados pronunciamientos judiciales que obligaron al Ayuntamiento de Madrid a revisar su correcto funcionamiento.

También AEA señala en su informe el descenso exponencial, en torno al 445%, que han tenido las denuncias formuladas por sobrepasar el límite de velocidad de 30 km/h, en "vías no señalizadas" como la Avenida de la Victoria, la Calle Castillo de Candanchú, la Avenida de Entrevías o la Avenida Machupichu, que fueron denunciadas por AEA y anuladas por numerosas resoluciones judiciales, apunta el informe.