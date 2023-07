De Vietnam al corazón y el alma de Madrid

Madrid, sus habitantes... y su modo de vivir la ciudad. Eso y más, según lo que a cada cual le sugiera, es lo que se puede contemplar en la sala El Águila. Todo ello de la mano de la obra de fotógrafo Bernard Plossu, nacido en Vietnam, vecino de los sentimientos y las gentes de la capital, a través de una muestra que se puede contemplar gratuitamente hasta el próximo 17 de septiembre.

Galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en Francia en 1988, Plossu está considerado uno de los grandes artistas europeos actuales, gracias a su extenso trabajo paisajístico.

La muestra, comisariada por Rafael Doctor, cuenta con una selección de 140 imágenes del autor y ha sido organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y PHotoESPAÑA, y ofrece un recorrido único por la ciudad de Madrid.

Una muestra en la que, sus organizadores, han destacado «la belleza y singularidad de unas instantáneas que nos acercan, nuevamente a ese Madrid que se ha ido transformando desde la llegada de la democracia hasta nuestros días».

Durante su dilatada carrera, Plossu ha recorrido el mundo, algo que ha dado a su obra un enfoque cosmopolita, y ha recalado en múltiples ocasiones en la capital de España, su ciudad europea predilecta. Una declaración de amor que no es baladí.

En sus numerosos viajes desde finales de los años setenta, no ha dejado de sumar imágenes deslumbrantes, enfoques únicos, que ahora se muestran en conjunto como un particular mapa del alma de Madrid: no solo un retrato documental de sus calles y sus habitantes, sino también una manera de sentir y estar. Un paseo por todo los Madrid que a cada cual le sugiere. Él da fe de todos esos instantes y momentos. De tantos personajes, protagonistas deseados y sorprendentes en su obra, que pasearon aquellos Madrid de hace decenas de años. Ellos viven y sobreviven en las paredes de El Águila gracias a un trabajo soberbio de Plossu. Todos pasearemos aquellos Madrid gracias también a su obra.