La "vuelta al cole" llega también a los museos de Madrid

La Red de Museos Municipales dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte comienza su particular “vuelta al cole”. A partir de este lunes, abre las reservas para que los centros educativos soliciten las visitas guiadas y otras actividades gratuitas o a precios reducidos que el Ayuntamiento pone a disposición de los escolares de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional y centros de Educación Especial.

Los museos municipales de Madrid custodian y conservan un rico patrimonio cultural. Tienen como misión fomentar, promocionar y asegurar a toda la ciudadanía el acceso a este patrimonio; a su información, conocimiento e investigación; y también, como instrumento educativo para la comunidad escolar. Por eso, desde septiembre a junio estos centros municipales acogen cientos de visitas de colegios e institutos tanto de Madrid como de otros puntos de la geografía nacional.

Planetario de Madrid

Desde mañana, 2 de septiembre, se abre el periodo para formalizar las visitas escolares al Planetario de Madrid de cara al curso 2024/2025. La reserva de plazas se tiene que solicitar por teléfono, en el 91 467 34 61. Tras concertar la visita, el Planetario de Madrid remite a cada centro una información detallada del contenido y del horario establecido para cada centro. Las visitas de centros docentes al Planetario de Madrid se pueden realizar todas las mañanas de los días laborables, a excepción de los lunes, y son dirigidas por monitores especializados. Los escolares acceden a la sala de proyecciones y asisten a uno de los programas del Planetario de Madrid, adecuado a su nivel de enseñanza. Después, el monitor realiza diferentes actividades, que variarán según el nivel educativo del grupo, siempre con el propósito de animar al alumnado a contemplar y disfrutar del firmamento. Los detalles sobre los distintos programas disponibles pueden consultarse en la guía didáctica La escuela en el Planetario. Existe una tarifa reducida de 1,65 € por escolar, siendo gratuita la entrada para los profesores. Toda la información, incluyendo las guías didácticas, está disponible en https://planetmad.es/visita-escolar/

La media de escolares que acude al Planetario de Madrid a lo largo del año es de unos 60.000.

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid

El Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid ofrece a los centros docentes la posibilidad de realizar visitas en grupo a sus diferentes exposiciones con el objetivo de reforzar de manera práctica el aprendizaje de los contenidos impartidos previamente en las aulas. Estas visitas pueden ser conducidas por los propios profesores o por los guías que el museo pone a su disposición de forma gratuita.

Dichos guías están formados por el propio personal técnico del museo en los contenidos específicos que el alumnado va a visitar, contenidos que se adaptan a su edad y nivel de estudios y que pueden, asimismo, enfocarse hacia los posibles intereses específicos que manifiesten los propios centros educativos. Gracias a esta iniciativa, todos los años alrededor de 5.000 escolares aprenden a conocer con el Museo de San Isidro el pasado más remoto de la ciudad de Madrid. Las visitas guiadas, tanto en el Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid como en el Museo de Historia y en la Imprenta Municipal. Artes del Libro, las realizan guías voluntarios pertenecientes a la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE).

Las visitas pueden realizarse a lo largo de todo el horario de apertura (de martes a domingo y festivos de 10:00 a 20:00 horas) e, independientemente de que sean guiadas o no, deberán concertarse previamente con el museo a través del correo electrónico museosanisidro@madrid.es o llamando al teléfono 913 667 415.

Para garantizar el cumplimiento de aforos y un desarrollo adecuado de la actividad y en función de la disponibilidad de guías en caso de que se soliciten, el Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid asignará una fecha y una franja horaria para realizar la visita. En el caso de las visitas guiadas, los alumnos deberán estar acompañados en todo momento por sus profesores.

Museo de Historia de Madrid

Las visitas de grupos escolares, como el resto de las visitas al Museo de Historia de Madrid, son totalmente gratuitas y pueden solicitarse, al igual que la visita guiada general, a través del portal de reservas que puede consultarse en este enlace. Durante todo el año el Museo de Historia de Madrid cuenta, asimismo, con una serie de recursos didácticos bajo el lema ‘Descubre el Museo’. La actividad consiste en una serie de fichas didácticas para que el museo resulte más atractivo a los niños. Divididas en grupos de edad que van de 3 a 6 años, 7 a 9 y 10 a 12 años respectivamente, están disponibles en el mostrador de información del museo.

Está previsto que, a lo largo de este curso que va a comenzar, las visitas escolares tengan su propio espacio en la web del museo, con las indicaciones para la reserva. Además, se podrán descargar las fichas de ‘Descubre el Museo’ y los materiales didácticos necesarios para grupos de Educación Secundaria y Bachillerato.

Hasta el 13 de octubre estará abierta al público la exposición Madrid 1808: el levantamiento del 2 de mayo, que ha tenido una gran acogida entre el público infantil, y, a partir de mediados de octubre, estarán disponibles unas fichas didácticas para niños, relacionadas con la programación de actividades paralelas desarrolladas con el Teatro Real. En esta ocasión, la ópera sobre la que se desarrollará la actividad es El Gato con Botas.

Imprenta Municipal. Artes del Libro

Las visitas escolares a la Imprenta Municipal. Artes del Libro se realizan de septiembre a junio de martes a viernes a las 11:30 h, a las 12:30 h y a las 17:00 h. Guiadas por voluntarios, se establecen para alumnado de 14 años o más. En el caso de grupos escolares con edades inferiores a 14 años, las labores explicativas de las visitas se desarrollan exclusivamente por el equipo docente y/o de apoyo del centro escolar.

Las visitas de grupos escolares, como el resto de las visitas a la Imprenta Municipal. Artes del Libro son totalmente gratuitas y pueden solicitarse, igual que la visita guiada general, a través del formulario disponible en la web del centro. Desde la Imprenta Municipal. Artes del Libro, una vez recibida la solicitud, se estudia la idoneidad de fechas y horarios, así como edad y número de participantes. Una vez aceptada la solicitud, se contacta con la institución solicitante para confirmar la visita y se agenda en el calendario específico de visitas.

La visita del grupo escolar tiene una duración aproximada de una hora y, de acuerdo con las especificidades propias del grupo de edad de los visitantes, desde la Imprenta Municipal se aporta material didáctico de apoyo a la visita. En este material didáctico se pretende que el alumno, siguiendo las técnicas del aprendizaje por descubrimiento y gamificación, centre su atención en las piezas mostradas y en la información proporcionada en la visita.

Asimismo, la Imprenta Municipal Artes del Libro cuenta con el cuadernillo de actividades ‘Descubriendo la Imprenta Municipal de Madrid’, que se entrega a todos los niños cuando visitan el centro con adultos.

Templo de Debod

En el caso del Templo de Debod, aunque no ofrece un servicio de visitas específico para centros escolares, estos pueden acceder con sus alumnos al monumento y a la exposición que alberga de manera particular siguiendo las condiciones generales establecidas para las visitas en grupo: grupos de entre 8 y 25 personas en horario de martes a viernes, a las 10:00 h y a las 11:00 h, y reserva previa con al menos 15 días de antelación a través del formulario on line alojado en la página web del Templo. Toda la información está disponible en la web del Templo de Debod.

[[H3:Programa ‘Madrid, un libro abierto’]]

La red de Museos Municipales participa en el programa de actividades escolares ‘Madrid, un libro abierto’ que organiza el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento. Se trata de actividades dirigidas al alumnado de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional y centros de Educación Especial del municipio de Madrid. Los centros escolares interesados en estas actividades deben inscribirse a través de la página web de ‘Madrid, un libro Abierto’. Participan el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid, la Imprenta Municipal. Artes del Libro y el Planetario de Madrid.