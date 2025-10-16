Vuelve la ruta de bares más famosa de este barrio de Madrid: una cerveza con tapa por menos de 5 euros

El corazón de Madrid se prepara para su cita gastronómica y cultural más vibrante del otoño. El barrio de Lavapiés acogerá del jueves 16 al domingo 26 de octubre la 15ª edición de Tapapiés, el aclamado Festival Multicultural de Tapas y Música. Organizado por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y con el patrocinio de Cervezas El Águila, este evento se ha consolidado como una parada obligatoria en el calendario de la capital, atrayendo a miles de visitantes de toda España y del extranjero para celebrar la diversidad en un ambiente castizo y festivo.

Pero Tapapiés es mucho más que una ruta de tapeo; es una auténtica fiesta que toma las calles. De forma paralela a la oferta culinaria, del 16 al 22 de octubre, las plazas y rincones más emblemáticos del barrio se transformarán en escenarios al aire libre. Una completa programación gratuita de conciertos, pasacalles y espectáculos inundará Lavapiés. Para celebrar su decimoquinto aniversario, el festival llega cargado de novedades.

La prestigiosa chef Lucía Grávalos, cuyo restaurante Desborre ha sido recomendado por la Guía Michelín 2025, será la madrina de esta edición. Grávalos, defensora de la cocina sostenible, inaugurará el evento con un showcooking de tapas de proximidad el 16 de octubre a las 12:30, retransmitido en directo a través de la cuenta de Instagram (@en_lavapies). Además, este año se presentará la nueva canción oficial de Tapapiés 2025, elegida por un jurado entre numerosas candidatas.

Una competición culinaria con 3.800 euros en premios

La creatividad y el sabor de los hosteleros de Lavapiés no solo buscarán conquistar el paladar del público, sino también el del jurado profesional. Gracias al apoyo de Cervezas El Águila, esta edición repartirá un total de 3.800 euros en premios. Se establecen tres galardones principales:

Primer Premio (Premio El Águila Dorada), dotado con 2.000 euros

Segundo Premio (Premio del Jurado), con una dotación de 1.500 euros

Tercer Premio, que será elegido por votación popular y consistirá en 300 euros en vales de compra para usar en comercios del barrio

El jurado de expertos evaluará cada propuesta basándose en criterios como la presentación, la originalidad de los ingredientes, el sabor, la creatividad y la dificultad de manejo. Además de una cata oficial, asegurando una valoración completa y justa. La emocionante gala de entrega de premios se celebrará la noche del lunes 27 de octubre en el emblemático Mercado de San Fernando.

El público, gran protagonista de la ruta

Más de 100 establecimientos, incluyendo bares, restaurantes y los emblemáticos puestos de los Mercados de San Fernando y Antón Martín, presentarán sus creaciones exclusivas. Por tan solo 3,50 euros, los asistentes podrán degustar una tapa acompañada de una caña o un botellín de El Águila Dorada. Para quienes deseen disfrutar únicamente de la propuesta gastronómica, el precio de la tapa será de 2,50 euros. Además, pensando en todos los públicos, se ofrecerá un combo sin gluten con tapa y un tercio de Cruz Campo Especial Sin Gluten por 4 euros.

En Tapapiés, la opinión de los asistentes es fundamental, ya que son ellos quienes otorgan uno de los premios más codiciados. Desde el lunes 13 de octubre, toda la información detallada sobre las tapas participantes y la programación de actuaciones está disponible en la página web oficial. Desde el inicio del festival, el jueves 16, y hasta las 14:00 del domingo 26, el público podrá votar por sus tapas favoritas a través de esta plataforma. Todos aquellos que emitan su voto entrarán automáticamente en el sorteo de un premio excepcional: un año de cerveza gratis.

Mapa y tapas oficiales de Tapapiés 2025

Mapa de locales participantes en Tapapiés 2025 Madrid Tapapiés

El listado, publicado en la web oficial de Tapapiés incluye tapas para todo tipo de paladares, es decir con o sin pescado, para vegetarianos e incluso opciones para los más atrevidos. Con una propuesta tan amplia, aquí van algunas de las opciones, aunque podrás ver la lista completa online: