En algún momento cometimos el error de que el compromiso ambiental fuera un patrimonio exclusivo de determinados partidos políticos, o que se profesionalizara, apareciendo la figura del activista ambiental.

Fue como transferir unas competencias, el cuidado y la preocupación del medioambiente, que nunca tendríamos que haber dejado que otros hicieran por nosotros.

Si se profesionaliza la protección del medioambiente cometemos el error de pensar que pagando una cuota ya está todo hecho. A su vez, las organizaciones ambientales tienen que regirse por reglas de mercado para acaparar el máximo número de donaciones. Y aquí es cuando se desvirtúa el mensaje.

Una campaña tiene que acaparar atención mediática y sobre todo, generar buena imagen. Y con ese objetivo vale todo. Como ocupar instalaciones de seguridad y contratar a dos escaladores profesionales para que descuelguen una pancarta con un slogan simplón. ¿O es que pensabas que los que realizan esas campañas son activistas? Suelen ser profesionales contratados, que lo hacen mejor y con menos riesgo. No hay que transmitir el mensaje más conveniente para el medioambiente, sino el mensaje más vendible, aunque no sea real. De este modo, hemos visto campañas contra las centrales nucleares, los organismos transgénicos o el uso del cloro sin ninguna evidencia científica, y cuyos resultados han sido perjudiciales para el medioambiente. Proteger el medioambiente empieza por ti mismo, no dejes que nadie lo haga por ti. Bienvenidos al ecologismo real.