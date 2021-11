La polémica sobre Ecoembes, todas las respuestas

El uso del contenedor amarillo y azul no ha parado de crecer en los últimos años. Aunque todavía existen algunas dudas acerca de su uso, lo cierto es que cada vez son más las personas que -con un gesto tan sencillo- contribuyen al cuidado del planeta. Solo en 2020, casi 1,5 millones de toneladas de envases domésticos de plástico, brik, metal y papel y cartón se enviaron a empresas recicladoras homologadas. Gracias a Ecoembes, cada vez hay más contenedores amarillos y azules que nos ayudarán a que cada vez el reciclaje sea más fácil y cómodo.

¿Qué es Ecoembes?

Ecoembes es una organización sin ánimo de lucro que se encarga del cuidado del medioambiente a través de reciclaje y ecodiseño. Trabaja con las a las administraciones para acercar los contenedores a lo largo y ancho de la geografía española (hoy el 100% de los ciudadanos españoles tiene acceso a los contenedores amarillos y azules) y trasladar los envases a las plantas de selección.

También colabora con las empresas para hacer más sostenibles los envases a través del ecodiseño. Además, pone a disposición de estas la plataforma de formación TheCircularCampus, que tiene como objetivo impulsar la innovación y las mejores prácticas, convirtiéndose en un espacio de encuentro en el que compartir conocimiento y experiencias a través de la información, formación y participación.

La misión de Ecoembes es el cuidado del medioambiente cumpliendo siempre con los objetivos marcados por ley. La prioridad es llevar a cabo una gestión sostenible de los residuos, y en este proceso le acompañan diversos agentes (asociaciones vecinales, organizaciones de consumidores...) con el objetivo común de generar conciencia ciudadana sobre los grandes problemas ambientales y la importancia del reciclaje de los envases de plástico, latas y briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (contenedor azul) para que puedan tener una segunda vida.

Transparencia de datos

La colaboración es uno de los pilares de Ecoembes. Es por eso por lo que existe un portal de transparencia, con el objetivo de construir una organización abierta a la escucha continua y sistemática que da voz a diferentes expertos de referencia en una serie de ámbitos que invite a la reflexión y proporcione una visión estratégica externa que permita seguir mejorando cada día.

Este grupo de Consulta de Transparencia y Escucha Activa se reúne 3 veces al año para tratar, desde el diálogo, escucha y la reflexión, diversas cuestiones relacionadas con el objetivo principal de la organización, que es la lucha por el cuidado del medioambiente y reducir el impacto ambiental de los residuos. Tanto estos datos, como el detalle de la actividad de Ecoembes, la podemos encontrar en su portal de transparencia.

Los envases que se depositan en el contenedor amarillo se reciclan, qué sucede con el resto

Los envases que se depositen de forma correcta en el contenedor amarillo se recuperarán para ser convertidos en materia prima reciclada con la que fabricar nuevos envases y productos. Pero no todos se reciclan de la misma manera; varía en función del material que lo componen: los plásticos, metales y briks son transportados a las plantas de selección, y de allí a sus respectivos recicladores.

¿Y te has preguntado alguna vez qué ocurre con los envases que no se depositan en el contenedor amarillo? La ley obliga a que antes de que los residuos terminen en un vertedero se traten de recuperar lo máximo posible. Y esto no solo ocurre con los envases, sino con cualquier objeto susceptible de tener una segunda vida. Se intentan recuperar del contenedor gris para poder introducirlos en el ciclo de reciclaje que debería haber llevado desde el principio.

Hay que tener en cuenta que no es posible recuperar todo, y algunos de ellos pueden acabar en un vertedero o incinerados. Además, esta recuperación tiene un mayor impacto medioambiental ya que en muchos casos hay que trasladar estos residuos por vías adicionales y por tanto las emisiones de CO2 aumentan. Por eso, si queremos contribuir al cuidado del Planeta, es fundamental concienciarnos sobre la importancia de separar los residuos previamente.

El contenedor amarillo sigue siendo uno de los que más dudas genera y un tercio de la población asegura no saber con exactitud donde tirar algunos residuos. Reciclar correctamente sigue siendo tarea pendiente para algunos, pero hay una cosa que es cierta: si el residuo se abandona el gasto medioambiental es aún mayor y peor.

Aunque aún queda mucho por recorrer, las cifras de reciclaje en nuestro país son optimistas, y solo en 2020 cada ciudadano depositó 18,6 kg de residuos en el contenedor amarillo y 19,3 kg de papel y cartón en el contenedor azul. ¡Vamos por el buen camino!

Cuántos envases se ponen en el mercado

En España se enviaron a plantas recicladoras en 2020 casi 1,5 millones de toneladas de envases domésticos de plástico, brik, metal y papel o cartón. Esta cifra procede de dos fuentes principales: los municipios, que son los responsables de la recogida selectiva de envases domésticos, y las plantas recicladoras encargadas de transformar estos residuos en nueva materia prima.

Estas plantas son gestores autorizados por las administraciones públicas y, como tales, están sometidos a controles continuos por ellas. Esta información de residuos de envases, al igual que la del resto de residuos municipales, está asimismo sometida a una trazabilidad constante que garantiza su calidad y su rigor.

En 2020, las más de 12.669 empresas que forman parte del sistema de Ecoembes, declararon haber puesto en el mercado español 1.846.764 toneladas de envases domésticos. 1.490.283 de las cuales se entregaron a instalaciones recicladoras, procedentes de los contenedores amarillos y azules de la calle, de recogidas selectivas en lugares de gran afluencia y de plantas de residuos municipales.

Esta cifra es síntoma de que vamos por el buen camino, aunque tenemos que seguir mejorando. Reducir el uso de envases y el reciclaje de es cosa de todos. ¿Te sumas al reto?